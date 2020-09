Journal du mercato (13/09): Mbappé aurait demandé à quitter le PSG ! Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 11h25: Serge Aurier possède un accord de principe avec le Milan AC, selon Téléfoot. L'Ivoirien irait donc concurrencer Saelemaekers en Lombardie, à condition bien sûr que Tottenham y trouve son compte. L'AS Monaco pourrait également entamer des négociations avec les Spurs. Affaire à suivre...



- 11h: Mundo Deportivo affirme que le Real Madrid ne sait plus comment se débarrasser de Gareth Bale et de son énorme salaire. A tel point que le Gallois pourrait être bradé: la somme de 20 millions d'euros est évoquée. Manchester United, qui ne trouve pas d'issue au dossier Sancho (Dortmund), est une piste...



- 10h30: Nicolas Otamendi souhaite quitter Manchester City selon AS. Le FC Porto lui fait notamment les yeux doux...



- 10h20: Calciomercato affirme que l'Inter Milan est proche de signer Arturo Vidal. Le médian chilien du FC Barcelone pourrait passer sa visite médicale ce lundi.



- 10h: quelle bombe lâchée par le Sunday Times ! Selon nos confrères britanniques, Kylian Mbappé aurait demandé un bon de sortie l'été prochain à sa direction ! Le champion du monde est lié au club parisien jusqu'en 2022 et ne souhaite pas prolonger son contrat. Le PSG aura donc tout intérêt à le laisser filer avant qu'il ne parte gratuitement... Le gamin de Bondy rêve de Liga et de Premier League.