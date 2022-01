Le fil infos:

Les infos du matin:

- Guillaume Gillet postpose son retour chez les Sang et Marine: "Pas le bon moment pour signer à Liège".

- Samuel Bastien, sur le départ.

- Hugo Siquet revient sur son départ du Standard.

- Adrien Bongionvanni devrait revenir à Sclessin.

- Seko Fofana intéresse Burnley. Selon L'Equipe, les Anglais proposent 17 millions à Lens pour s'offrir les services du milieu.

- Brendan Rodgers a abordé le sujet Tielemans. Alors qu'on vous annonçait ce jeudi que le Diable était convoité par Arsenal, son coach a affirmé que Leicester prépare une vie sans l'ancien anderlechtois, mais que Tielemans est "heureux au club".

- Pour Patrice Evra, Paul Pogba ne prolongera pas à Manchester. L'ancien défenseur des Bleus s'est entretenu avec nos confrères de L'Equipe. "Ça va être compliqué. Paul ne se sent pas aimé en Angleterre, notamment de la part des anciens joueurs. Beaucoup de gens estiment qu'il pourrait faire mieux, mais je vois aussi beaucoup d'acharnement gratuit par rapport à ses coupes de cheveux ou ses habits. Et c'est devenu banal quand il fait un gros match, on a l'impression que les gens attendent qu'il se casse la gueule... Aujourd'hui, quand il joue en équipe de France, c'est comme une bouffée d'air frais pour lui et une fois qu'il retourne à Manchester, les problèmes recommencent." Le Français est suivi par le PSG, la Juventus et le Real Madrid.

- Du Barça au Real ? Selon Marca, le défenseur Ronald Araujo pourrait passer chez l'ennemi juré à l'issue de son contrat avec le club catalan. Sous contrat jusqu'en 2023, Florentino Perez compte recruter gratuitement le défenseur uruguayen.

- Sergiño Dest, proche d'un départ ? D'après The Telegraph, Chelsea serait très intéressé à l'idée de s'offrir les services du latéral de 21 ans.

- Paulo Dybala... à l'Inter ? Et si c'était LA grosse surprise de ce mercato ? Alors que la prolongation de son contrat ne faisait presque aucun doute, certaines conditions arrivées en dernière minute n'ont pas plu à la Joya qui voudrait désormais faire ses valises. D'après la Gazzetta Dello Sport, le club lombard souhaiterait frapper fort en déforçant un rival direct. Si ce transfert n'est pas impossible, l'Inter ne pourra pas offrir un salaire XXL à l'Argentin. Affaire à suivre donc...

- Ibrahim Amadou s'engage à Metz. Le milieu, libre depuis son départ de Séville, s'engage pour deux ans avec le club messin.

- Diego Costa quitte l'Atletico Mineiro. Après avoir recruté Diego Godin, le club brésilien a annoncé le départ de l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid. D'après Rodrigo Caetano, directeur sportif du club, l'Espagnol aurait demandé à rompre son contrat car il ne s'est pas adapté à son nouvel environnement.

- Bandiougou Fadiga file à l'Olympiakos. Le milieu, qui n'entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino au PSG, file en Grèce pour quatre saisons et demi.

- Direction Malte pour Jérémy Menez. L'ancien parisien quitte le club de Reggina en Serie B pour les Hamrun Spartans selon Sky Sport Italie.