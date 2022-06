Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live.

Notre direct:

- 9h25 : Qui est Darwin Nuñez, la future recrue de Liverpool ?

- 9h00: Philippe Clement pourrait avoir un nouveau Belge dans son effectif la saison prochaine. Monaco suit de près Largie Ramazani (21 ans) et pourrait formuler une offre pour l’ailier, international espoir, qui sort d’une bonne saison avec Almeria en Liga 2. Il a marqué 9 buts toutes compétitions confondues et a aidé son équipe à conquérir le titre et donc la promotion vers l’élite.

- 8h25 : Du mouvement dans le secteur offensif du Real Madrid. Après avoir loupé Mbappé mais attiré Tchouaméni, les Merengue vont revoir leur attaque. Selon Cadena SER, Luka Jovic aurait des envies d'ailleurs, contrairement à Mariano et Borja Mayoral.

- 8h20 : Où rebondira Luis Suarez ? Cité un peu partout depuis son départ de l'Atlético et notamment du côté de River Plate, l'attaquant uruguayen serait intéressé par une expérience à la Juventus selon la Stampa.

- 8h15 : Paulo Dybala se rapproche encore plus de l'Inter. D'après la Gazzetta dello Sport, la Joya débarquera en Lombardie où il s'engagera pour quatre saisons.

- 8h10 : Lewandowski au Barça, ça chauffe ! "En Catalogne, ils sont convaincus que Lewandowski arrivera cet été". Cette phrase a été prononcée dans la célèbre émission espagnole du Chiringuito ce lundi. En conflit avec le Bayern, le Polonais souhaite quitter la Bavière alors qu'il lui reste encore un an de contrat. Le PSG suit attentivement le dossier.

- 8h05 : Nicolas Raskin sur le départ ? Plus d'informations ici.

- 8h : Dries Mertens évoque son avenir. Plus de détails ici.