Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.



Les infos de ce dimanche

15h02: Les médias italiens et hollandais annoncent que Matthijs De Ligt devrait bientôt être officiellement transféré du côté de la Juventus de Turin. Les Turinois ont trouvé un accord avec l'Ajax. La visite médicale serait prévue pour début de semaine.

12h15: Le Corriere dello Sport annonce que la Juventus a fait une offre de 40 millions pour Mauro Icardi. L'Inter, qui veut se séparer du joueur a refusé l'offre, demandant entre 60 et 70 millions d'euros.

11h57: Le Real Madrid a placé cinq joueurs sur la liste des départs potentiels. James Rodriguez, proche de l'Atlético Madrid, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Mariano Diaz et Borja Mayoral sont poussés vers la sortie. Le Colombien serait tout proche de rejoindre les Colchoneros. C'est ce qu'annonce Marca.

11h01: Antoine Griezmann à la visite médicale. L'attaquant français va passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat le liant au Barça pour cinq ans.



10h38: Ole Gunnar Solskjaer admet qu'il ne sait pas si Romelu Lukaku quittera Manchester United cet été. Néanmoins, le coach des Red Devils a répété que le club n'avait toujours pas reçu d'offre officielle pour l'attaquant belge.

10h17: Fedor Chalov dans le viseur de Liverpool. D'après le Daily Mirror, les Reds seraient sur la piste de l'attaquant du CSKA Moscou. De nombreux clubs sont déjà manifesté leur intérêt pour le jeune prodige de 21 ans: Arsenal, Tottenham, Manchester City et United, ainsi que des clubs de Bundesliga, Liga et Ligue 1.

Ce qu'il faut retenir de ce samedi

Lukebakio proche de Lille. Alors qu’il profite de la fin de ses vacances, Dodi Lukebakio ne devrait pas remettre le cap sur Watford, mais sur Lille. Intéressé de longue date par le profil du gaucher qui cadre parfaitement avec un projet de jeu qui se repose notamment beaucoup sur les transitions rapides vers l’avant, le vice-champion de France en titre est sur le point de trouver un accord avec le club anglais dans une opération qui devrait tourner autour des 15 millions d’euros. Le joueur, lui, a déjà trouvé un terrain d’entente avec un club où il dé ouvrira la Ligue des Champions.



L’Inter "optimiste" pour Lukaku. Alors que l’Inter Milan et Manchester United sont toujours en négociations pour finaliser l’arrivée en Italie de Romelu Lukaku, Beppe Marotta, le directeur sportif intériste, s’est déclaré "optimiste pour tout", au moment d’être questionné sur ce transfert.On notera que Mauro Icardi n’accompagnera pas l’Inter lors de la tournée asiatique. Un départ semble de plus en plus inéluctable pour Maurito.



L’Atléti veut attaquer le Barça. L’Atlético de Madrid est sur le point de saisir la FIFA pour obtenir des sanctions contre le FC Barcelone, mais aussi à l’encontre d’Antoine Griezmann, selon le quotidien AS. Les Colchoneros avaient indiqué ce vendredi vouloir récupérer les 80 millions d’euros manquants (selon eux) à la somme de 120 millions versée par le Barça pour recruter l’attaquant. Le transfert du joueur s’est déroulé dans une ambiance exécrable entre les deux directions.