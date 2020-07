Le fil info:





Les infos du matin :

© D.R. - Une troisième arrivée est bouclée à Anderlecht. Retrouvez toutes les informations ici.

- Alireza Beiranvand, le portier de l’équipe nationale iranienne, a pris l’avion direction la Belgique afin de signer son contrat avec l’Antwerp. Les deux parties négocient depuis un bout de temps déjà. "Je quitte l’Iran, mais mon cœur est en Iran. Je demande aux Iraniens de prier pour moi. J’espère bien les représenter en Belgique", a déclaré Beiranvand avant son départ. Il devrait passer quelques jours en quarantaine avant de pouvoir passer ses tests médicaux et physiques.

© D.R. - Pep Guardiola pourrait rester plus longtemps à Manchester City selon le Mirror. Le média anglais explique que le board citizen va proposer un nouveau contrat lucratif à longue durée à l’entraîneur espagnol, juste après avoir appris que la suspension du club pour la prochaine Ligue des champions a été annulée par le TAS.

© D.R. - Le Barça à la recherche de liquidités pour Lautaro Martinez. Selon Mundo Deportivo, le club catalan cherche à se séparer d'un ou plusieurs joueurs (Rakitic, Vidal et Umiti sont notamment cités) pour recruter Lautaro Martinez. L'Inter serait prêt à écouter une offre de 70 millions d'euros au vu de l'intérêt du joueur de rejoindre la Catalogne.

- Quatorze ans après sa relégation, Cadix a profité de la défaite de Saragosse contre Oviedo pour valider sa remontée en Liga. Le promu devrait y évoluer avec l’attaquant international espagnol Alvaro Negredo qui évoluait à Al-Nasr ces deux dernières saisons.

- Le PSG envisage un départ de Neymar l'été prochain. Selon Mundo Deportivo, le PSG réfléchirait à vendre Neymar l'été prochain. Le Brésilien souhaiterait toujours retourner au Barça, à deux ans de la fin de son contrat en France. Les négociations pour un nouveau contrat étant au point mort, la direction parisienne pourrait donc vendre son joueur star l'été prochain pour tout de même en tirer une indemnité.

© D.R. - Antonio Conte devrait rester à l'Inter Milan la saison prochaine. Alors que des rumeurs faisaient état d'un potentiel départ du technicien italien de la Lombardie, Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, a déclaré à Sky Sports qu'il pensait qu'il n'y aurait "pas de changement" la saison prochaine en rajoutant que le club était "très satisfait de Conte".

- Lille va recevoir une nouvelle offre pour Victor Oshimen selon le spécialise Gianluca Di Marzio. Le montant tournerait autour de 60 millions d'euros, bonus compris. Dans le même temps, L'Équipe explique que le joueur a choisi de rejoindre le sud de l'Italie et que le club lillois demanderait 81 millions d'euros. À suivre donc...

-Sport Mediaset annonce des grandes ambitions pour la Juventus de Sarri. L'entraîneur italien aurait notamment coché les noms de Jorginho et Zaniolo. En attaque, l'ancien coach de Naples anticipe un possible de Higuain et suivrait plusieurs joueurs dont Milik, Chiesa, Lacazette et Raul Gimenez.

© D.R. - Dan-Axel Zagadou pourrait prolonger du côté de Dortmund. Le défenseur français est actuellement sous contrat jusqu'en 2022 en Allemagne alors que le directeur sportif du Borussia, Michael Zorc a expliqué que le club "pouvait imaginer" prolonger le contrat de son défenseur.