© D.R. - Nouvel arrivant au KV Kortrijk. Luqman Hakim, un attaquant malaisien de 18 ans, signe un contrat de cinq ans en provenance de son club formateur FA Selangor. Le président de Courtrai, Vincent Tan, est originaire de Malaisie, ce qui a probablement facilité les rapprochements.

- Comme expliqué hier, le Standard a signé un nouvel attaquant. Celui-ci arrivera dans quelques semaines. Plus d'informations ici...

© D.R. - Ben Chilwell à la cote chez les grands de Premier League. Selon le Daily Express, Chelsea et Manchester United sont en compétition pour attirer le latéral anglais, évalué à près de 90 millions d'euros par Leicester City.

- Manchester City est proche de Kalidou Koulibaly mais nie avoir fait une offre pour le défenseur de Naples. Par ailleurs, contrairement à ce que disent certaines rumeurs, le club n'est pas intéressé par Thiago Alcantara.

- West Ham veut 88 millions d'euros pour Declan Rice. Voilà qui pourrait refroidir Chelsea, qui avait montré son intérêt pour le défenseur anglais de 21 ans.

- En revanche, Chelsea est en position de favori pour signer l'arrière gauche du Real Madrid Sergio Reguilon, contrairement à Arsenal. Selon AS, l'argument de la Champions League penche beaucoup dans la balance.

© D.R. - Philippe Coutinho pourrait finalement rester à Barcelone la saison prochaine, malgré des rumeurs insistantes qui l'envoient vers la Premier League. C'est ce qu'à déclaré son agent à TalkSport.

- Atletico Madrid va signer Ivo Grbic, gardien du club croate NK Lokomotiva. Le montant du transfert oscillerait entre 4,5 et 6 millions d'euros, selon les médias locaux, ce qui ferait de lui le gardien le plus cher de Croatie. Ce transfert en annonce peut-être un autre: Jan Oblak est annoncé du côté de Chelsea, et Grbic arrive peut-être pour prendre la relève du Slovène.



© D.R. - L'arrière gauche de Chelsea Emerson Palmieri, 26 ans, retourne au pays après avoir trouvé un accord avec l'Inter Milan. L'Italien, arrivé de la Roma il y a un an et demi, ne s'est jamais vraiment imposé chez les Blues.

- Ricardo Rodriguez à un pas de Torino. L'arrière gauche suisse est sur le point de quitter l'AC Milan après trois saisons au club. Le montant du transfert s’élèverait à trois millions d'euros plus bonus, il devrait être officiel dans les prochains jours.

- Florenzi dans la liste de l'Atalata. Si Robin Gosens venait à partir cet été, Alessandro Florenzi pourrait venir le remplacer. Capitaine emblématique de l'AS Roma mais envoyé en prêt à Valence en janvier pour retrouver du temps de jeu, l'Italien pourrait se relancer à Bergame, selon la Gazetta Dello Sport.



© D.R. - Le Daily Mirror affirme que Barcelone et le Real Madrid feront une approche pour Jadon Sancho l'été prochain si Manchester United manque le coup lors de ce mercato. Le directeur du football Sebastien Kehl a réaffirmé hier que l'ailier de 20 ans serait toujours dans l'effectif cette saison.



© D.R. - Ça déménage du côté de Monaco. Nico Kovac, le nouvel entraîneur, veut faire du tri dans un effectif pléthorique. Keita Baldé et Jemerson, absents du stage en Pologne, peuvent se trouver un nouveau club. Il en va de même pour une dizaine de joueurs de l'effectif pro, qui n'ont pas été convié au stage. Par ailleurs, Kovac va devoir se prononcer sur les cas Fabregas et Jovetic, deux joueurs aux salaires importants mais au rendement parfois discutable. Nacer Chadli et Henry Onyekuru, qui étaient indésirables sous Roberto Moreno, font en revanche partie du stage de pré-saison.

- Le latéral gauche de Toulouse Idrissa Sylla est prêté avec option d'achat au Racing Club de Lens.