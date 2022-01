Journal du mercato (15/01): Theate convoité par le Milan AC, rebondissement concernant Mbappé ? Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 11h10: Hatem Ben Arfa au Losc, ça chauffe. Le médian offensif pourrait signer pour six mois en faveur du champion de France, sur le point de perdre Yusuf Yazici, en partance pour le CSKA Moscou.



- 10h50: le quotidien britannique The Telegraph affirme que Kylian Mbappé n'aurait pas encore tourné le dos au PSG. L'international français pourrait finalement... prolonger son contrat pour une courte durée, ce qui lui éviterait de partir libre cet été. Une rumeur étrange puisque le joueur est sur le point d'obtenir une prime à la signature record grâce à son statut "d'agent libre", quelle que soit sa destination. Affaire à suivre...



- 10h40: Dusan Vlahovic pourrait signer à Arsenal dès cet hiver. Si les Gunners sont sur la piste de l'attaquant serbe depuis plusieurs jours, le journal italien La Reppublica affirme désormais que la Fiorentina est proche de céder. La dernière offre d'Arsenal, qui s'élèverait à 69 millions d'euros, pourrait contenter les dirigeants toscans. Les Londoniens réussiraient donc un joli coup en attirant cet attaquant de 21 ans très convoité.



- 10h20: à court de moyens mais pas d'idées, le Barça souhaiterait renforcer sa défense en recrutant l'été prochain des joueurs qui seront libérés de leur contrat. Azpilicueta, Rüdiger, Christensen (Chelsea) et Süle (Bayern Munich) seraient ainsi en contact avec les Catalans.



- 10h: plusieurs médias italiens affirment que le Milan AC aimerait recruter Arthur Theate l'été prochain ! Le Diable rouge, qui a rejoint Bologne en 2021, fait son trou en Italie et commence à attiser les convoitises. Quoi qu'il arrive, il ne partira pas cet hiver puisqu'il a déjà défendu les couleurs de deux équipes cette saison: Ostende et Bologne. Son nouveau club voudrait récupérer au moins vingt millions d'euros dans la transaction.