Notre direct:

Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live.- 9h35: plusieurs informations contradictoires ce mercredi, concernant la situation de. D'un côté, le Daily Express affirme que son retour à l'Inter Milan a du plomb dans l'aile puisque les Nerazzurri sont proches de signer Paulo Dybala (en fin de contrat avec la Juve) gratuitement. D'un autre, les médias italiens affirment que le Diable est prêt à tout pour quitter Londres. Au point d'envisager son retour en Lombardie sous la forme d'un simple prêt (une solution qui pourrait convenir à Chelsea), accompagné d'une baisse de salaire.- 9h30: la rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes car elle vient du Tabloïd anglaisserait suivi de près par West Ham. Le Diable rouge est en fin de contrat à la Sociedad.- 9h10: un accord total pour le retour deà la Juventus est très proche, selon Sky Italia. Le média affirme également que l'international français a refusé une offre de Manchester City il y a un mois. L'officialisation du transfert devrait arriver début juillet.- 8h45: l'arrivée de Luis Campos au PSG était une promesse de mercato moins "bling bling". Et si la première cible du Portugais était Robert Lewandowski, la seconde est en effet moins tape à l'oeil:. L'attaquant italien de Sassuolo pourrait débarquer à Paris contre, tout de même, 35 millions d'euros + bonus, selon le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio.- 8h40: Axel Witsel est en contact avec Marseille ! En fin de contrat à Dortmund, le Diable se cherche actuellement un nouveau club.- 8h30: pour rappel, on a appris ce mardi soir qu' Hugo Cuypers quittait Malines pour La Gantoise !