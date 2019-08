Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes jeudi dernier à 18h00, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.





Les infos de ce jeudi

- 16h25:(ex-Gand) rejoint le FC Nantes, c'est officiel !- 16h20: Nice Matin affirme que Jim Ratcliffe, sur le point de racheter l'OGC Nice, déborderait d'ambitions et serait prêt à investir massivement pour renforcer l'équipe.(Ajax Amsterdam) pourrait notamment faire l'objet d'une offre, alors qu'une enveloppe de 100 millions dédiée au recrutement est évoquée.- 15h30: Tuttosport affirme que(Inter Milan) est suivi par Marseille et Monaco !- 14h: Sky Sports annonce que, libre depuis la fin de son contrat le liant à Liverpool, pourrait trouver un point de chute en Turquie. Fenerbahçe et Trabzonspor sont notamment intéressés.- 13h40 le Werder Brême espère signer(Schalke 04) dans les prochains jours, selon Bild.- 13h10: la Gazzetta dello Sport affirme quepourrait faire ses valises si Dybala reste finalement à la Juve. Le Bayern et Dortmund seraient sur les rangs...

- 12h: Cristian Benavente enfin officialisé à Nantes. Le club de Ligue 1 accueille l'ancien Carolo en prêt avec option d'achat. Il appartient donc toujours à la formation égyptienne de FC Pyramids. Formé au Real Madrid, le Péruvien avait inscrit 3 buts et délivré 4 assists la saison passée en Egypte.

- 10h40: Falcao pourrait finalement rester à Monaco. Du moins, s'il obtient une prolongation de contrat jusque 2022 aux mêmes conditions que son bail actuel (qui se termine en 2020). En plus de ce dossier compliqué, Monaco espère faire revenir Bakayoko sous la forme d'un prêt.

- 10h15:(Marseille) intéresse Valence, à deux ans de la fin de son contrat et alors que son entraîneur André Villas-Boas espère le conserver. Le joueur espère signer une revalorisation salariale avec Marseille, selon L'Equipe. Sans quoi il n'exclut pas la possibilité d'attendre la fin de son contrat pour partir gratuitement...- 10h: nos confrères de L'Equipe semblent bien informés sur les négociations PSG-Barça concernant. Selon eux, la réunion de mardi entre les dirigeants des deux clubs n'a que très peu réconcilié les différents protagonistes. Un rapprochement s'est effectué mais on est encore loin d'un accord. Le PSG semble désormais prêt à accepter un montage "argent + joueur" en échange de sa star brésilienne mais le club français est ferme sur un sujet: il veut une enveloppe d'au moins 100 millions d'euros cash. L'idée ? Probablement réaliser un dernier gros coup cet été.etsont cités par L'Equipe. En plus des cent millions, deux joueurs parmi Coutinho, Semedo, Dembélé et Rakitic pourraient être proposés. Mais l'affaire est loin d'être faite puisque le Barça manque de liquidités après un mercato déjà riche en recrutement...- 9h40:en route pour l'Italie ? Selon le Daily Mail, le joueur de ManU intéresse la Juve, le Milan AC et Naples. Affaire à suivre...- 9h30:quitte le Standard pour le Moyen Orient en cette fin de semaine ! Plus d'infos ici