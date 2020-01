Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos :

Les infos du matin :

© D.R. - Le Standard a refusé une offre de 1,2 million d'euros pour Mpoku. Plus de précisions ici.



- Genk se prépare au départ de Samatta. Le club limbourgeois s'attend à ce que l'attaquant tanzanien quitte le club pour un club anglais. Selon Het Laatste Nieuws, le club et le joueur ont un accord verbal sur un départ pour un montant autour de 10 millions d'euros.

© D.R. - Selon RMC Sport, Arsenal aurait entamé des discussions pour faire venir Layvin Kurzawa la saison prochaine. Libre au moins de juin, le latéral gauche pourrait donc arriver gratuitement à Londres.



- Kai Havertz est très convoité. Le médian offensif du Bayer Leverkusen serait la priorité absolue de Jürgen Klopp à Liverpool d'après Mundo Deportivo. D'autres clubs comme le Bayern et Manchester United seraient également intéressés.

© D.R. - Zinédine Zidane aurait laissé tomber Paul Pogba selon les médias espagnols. Le coach français se serait rendu à l'évidence et aurait compris que le Français ne viendrait pas au Real Madrid la saison prochaine au vu de l'inaction du président Florentino Pérez. L'entraîneur merengue pourra tout de même se consoler avec l'arrivée probable de Donny van de Beek en été.



© D.R. - C'est officiel : Jean-Clair Todibo est prêté par le Barça à Schalke 04 jusqu'à la fin de saison. Le club allemand possède une option d'achat de 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Le Barça a tout de même inclus une clause de rachat évalué entre 50 et 60 millions d'euros selon les bonus.

© D.R. - Giroud à l'Inter, c'est presque fait pour la presse italienne. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros avec divers bonus.

- L'échange entre Politano et Spinazzola remis en cause ? La Gazzetta dello sport annonce que l'Inter aurait des doutes sur la condition physique du latéral gauche, régulièrement blessé ces dernières saisons. L'Inter demanderait qu'il soit plutôt prêté, ce qui rend furieux la Roma. Plus d’informations à suivre dans la journée.

- David Olmo finalement vers l'AC Milan. Alors que l'Espagnol semblait se diriger vers le Barça, il devrait finalement atterrir en Lombardie. Selon le quotidien croate Sportske Novosti, l'ailier du Dinamo Zagreb devrait rejoindre le club italien pour un montant supérieur à 30 millions d'euros.

© D.R. - Thomas Tuchel ferme la porte à un départ de Cavani. Après la victoire du PSG hier soir à Monaco, le coach allemand a déclaré : " J'ai déjà expliqué beaucoup de fois la situation de Cavani et ça ne change pas. Je ne veux pas qu'il parte, car c'est mieux pour nous d'être avec lui afin d'atteindre les objectifs du PSG, clairement.".