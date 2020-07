Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :

Les infos du matin :

© D.R. - Gand est proche de boucler une arrivée selon Het Nieuwsblad. Le média flamand évoque une arrivée de Niklas Dorsch, milieu défensif de Heidenheim en D2 allemande. Le joueur de 22 ans arriverait contre 3,5 millions d'euros.

© D.R. - Wilfried Zaha à nouveau très courtisé. Un an après, la situation est toujours identique pour l'Ivoirien : il souhaite quitter Crystal Palace. Newcastle, Everton, l'Atlético Madrid et le Bayern seraient intéressés par son profil selon le Daily Mail.



- David Silva quittera bien Manchester City. En conférence de presse, Pep Guardiola a confirmé le départ de l'Espagnol après dix ans chez les Citizens : "Il a décidé de partir, il l'a dit plusieurs fois." À 34 ans, le capitaine de Manchester City va donc chercher un nouveau challenge ailleurs à la fin de la saison.

© D.R. - En conférence de presse, Diego Simeone a réagi à l'intérêt de Chelsea pour Oblak : "Je pense qu'il est logique qu'un joueur comme Oblak soit recherché par de nombreuses équipes. Il est notre capitaine et un joueur très important de ces dernières années. J'espère qu'il pourra continuer avec nous car il est très important pour l'Atletico Madrid."

© D.R. - Christian Eriksen déjà sur le départ ? Six mois après son arrivée à l'Inter, le Danois pourrait déjà plier bagages. Pas très convaincant depuis son départ de Tottenham, le joueur de 28 ans pourrait déjà quitter le club lombard. MediaSet explique que l'Inter écoutera les offres pour son joueur à partir de 60 millions d'euros.

- Toujours à l'Inter, un autre départ est possible. Selon Nicolò Schira, Milan Škriniar n'est plus intransférable. Le club lombard est ouvert à une vente de son défenseur central contre 60 millions d'euros. Le PSG et Manchester City se sont déjà montrés intéressés.

© D.R. - Le Bayer Leverkusen espère toujours recevoir 100 millions d'euros pour Kai Havertz selon Bild. Le club allemand serait tout de même disposé à négocier des bonus dans le transfert de sa pépite. Chelsea serait le club le plus chaud sur le dossier.

© D.R. - M'Baye Niang peut toujours espérer aller à Marseille. Selon les informations du Phocéen, André Villas-Boas, le coach de l'OM, garde un contact régulier avec le joueur de Rennes pour l'assurer de sa volonté de le faire venir au Vélodrome. L'OM devra tout de même vendre avant pour espérer réaliser un tel transfert.

- Dans le même temps, Marseille devrait boucler l'arrivée d'un défenseur selon le média argentin VarskySports. Leonardo Belardi, jeune défenseur du Borussia Dortmund, devrait arriver en Ligue 1 dans les prochaines heures sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat.