Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes jeudi dernier à 18h00, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Les infos de ce vendredi

14h30 : Selon L'Équipe, Daniel Sturridge intéresse Monaco. Libre depuis le début de l'été, l'attaquant pourrait remplacer Radamel Falcao dans la Principauté.

13h00 : Selon Voetbal International, le Mexicain Hirving Lozano serait tout proche de signer à Naples contre la somme de 42 millions d'euros.

12h50 : Steven Nzonzi est arrivé à Istanbul. il devrait s'engager dans les prochaines heures avec Galatasaray.

12h40 : Le mercato brugeois n'est pas encore fini ! Les Blauw-Zwart espèrent encore signer Giannelli Imbula (Stoke CIty) et Daniel Amartey (Leicester) avant la fermeture de la période des transferts. Les deux joueurs sont sur une voie de garage dans leur club respectif et verraient d'un bon oeil un passage à Bruges.

12h10 : Nice met le paquet pour recruter l'attaquant Jean-Kévin Augustin, qui appartient à Leipzig. Le joueur de 22 ans est une priorité de l'entraîneur niçois Patrick Vieira.

12h00 : Uche Agbo devrait rejoint La Gantoise ! Plus d'infos ici.

11h10 : Le Danois Kasper Dolberg intéresse Hoffenheim qui a contacté l'Ajax pour acquérir le joueur de 25 ans selon De Telegraaf.

10h25 : Le transfert de Milos Kosanovic devrait être officialisé ce vendredi. Plus d'infos ici.

10h00 : Hatem Ben Arfa se dirige vers la Ligue 2. Selon le journal L'Équipe, l'ancien joueur de Rennes aurait reçu une proposition du Havre dont le coach est Paul Le Guen qui avait lancé la carrière du Français. Ben Arfa a également reçu d'autres propositions en provenance d'Italie et plus précisément de Genoa et de la Sampdoria.

9h55 : Radamel Falcao pourrait quitter Monaco pour rejoindre Galatasaray malgré une proposition de prolongation de contrat des dirigeants du club de la Principauté. Les Monégasques avancent également sur le dossier Tiémoué Bakayoko.

9h50 : Anthony Vanden Borre de retour à Anderlecht ? C'est la rumeur folle de ce début de journée. Plus d'infos ici.