Le fil info :



Les infos du matin :

© D.R.

à Genk aujourd'hui ? Selon, l'attaquant nigérian pourrait arriver ce lundi après qu'un accord ait été trouvé entre Chelsea et les Limbourgeois pour le transfert de l'attaquant nigérian.

- La Gantoise désormais en pôle position pour Thomas Henry. Het Laatste Nieuws explique que les Buffalos seraient déterminés à l'idée de recruter le buteur d'OHL pour remplacer Roman Yaremchuk. Pour l'instant, les Buffalos proposent 4,5M€ alors que le club louvaniste demande 6M€.

© D.R.

- West Ham veut récupérer. Selon, le club londonien aurait fait du retour de l'Anglais sa priorité pour ce mercato. Lingard n'a plus qu'un an de contrat à Manchester United qui réfléchit à le vendre après l'avoir prêté chez lesl'an dernier.

- Divock Origi intéresse Wolverhampton, Crystal Palace et West Ham selon The Daily Telegraph. Très peu utilisé par Jurgen Klopp, l'attaquant possède un contrat jusque 2024 chez les Reds.

- Harry Kane veut toujours quitter Tottenham d'après The Daily Telegraph et espère que Manchester City fera une offre la semaine prochaine. Les champions d'Angleterre ne seraient pas prêts à faire une offre de plus de 180M€ qui répondrait aux exigences des Spurs.

© D.R.

- Vers un échange XXL entre le Barça et Arsenal ?annonce que le club blaugrana pourrait proposerauxen échange deou d'veut absolument un attaquant qui pourrait donc être l'un des joueurs d'Arsenal. L'affaire semble toutefois loin d'être conclue puisque le Barça veut d'abord vendreet que le club n'a pas les fonds pour offrir une indemnité de transfert aux Londoniens, d'où l'idée d'utiliser Coutinho comme monnaie d'échange.

- Pau Torres ne veut pas rejoindre Tottenham. Selon Marca, le défenseur central de Villarreal a refusé une offre venant de Tottenham. La perspective de jouer la Ligue des champions avec son club a pesé lourd dans la balance alors que Tottenham ne la disputera pas.

© D.R.

pisté par la Roma. Selon, le défenseur français aurait reçu une offre de la Roma dealors qu'il est passé derrière Eric Garcia dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

© D.R.

vers le Bayer Leverkusen. Le journalannonce qu'un club allemand a fait une offre pour le médian offensif du PSG. Il semblerait qu'il s'agisse du Bayer Leverkusen.

© D.R.

va annoncer sa décision au PSG. D'après l'émission, l'attaquant français va demander une réunion à la direction du PSG pour demander à partir au Real Madrid. Le joueur ne compterait pas faire de déclaration publique. Leexplique toutefois que Liverpool aurait un plan pour attirer la star française gratuitement l'été prochain.

- Layvin Kurzawa vers Lyon. Selon RMC Sport, le latéral gauche se serait résigné quant à son avenir et pourrait rejoindre l'OL. Les deux clubs vont commencer à pouvoir négocier.

© D.R.

veut aller au Brésil . Selon, le médian voudrait convaincre Manchester United de la laisser partir en prêt à Flamengo.