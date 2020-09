Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R. - Le défenseur central d'Anderlecht Josué Sa en route pour Ludogorets. Plus d'infos ici.

- Ciranni, la capitaine de Mouscron, est courtisé par de nombreux clubs. Plus d'infos ici.

- En manque de temps de jeu, Frank Tsadjout devrait quitter Charleroi. Plus d'infos ici.

© D.R. -Emiliano Martinez a dit au revoir à Arsenal. Le portier argentin a fait ses adieux sur les réseaux sociaux. Il est attendu à Aston Villa qui devrait débourser 18 millions € pour s'attacher ses services.



-West Ham prépare une offre de 5 millions € pour Rob Holding. Les Hammers veulent signer sous la forme d'un prêt le défenseur de 24 ans d'Arsenal, selon The Sun.

© D.R. -le Barça admet son intérêt pour Eric Garcia. Le défenseur de Manchester City a tapé dans l'oeil du directeur technique du FC Barcelone. Dans des propos recueillis par Mirror, Ramon Planes a déclaré : "Il est vrai que nous voulons nous renforcer en défense. Eric Garcia est un bon joueur, formé au Barça, qui aime le club mais sa venue dépend du marché". "L'idée du club est de construire autour des jeunes qui donneront beaucoup pour le club. Eric a ce profil".



-Ronald Koeman veut Depay. Dans une interview accordée à Fox Sports, l'entraineur néerlandais du Barça a assuré que Memphis Depay était sa priorité. Le message est cependant clair : "Il faut d'abord vendre pour que Memphis puisse venir".

© D.R. - La Lazio a officialisé le recrutement de Vedat Muriqi. L'attaquant de 26 ans de Fenerbahce arrive à Rome pour un montant de 18 millions € selon Sky Italia. Auteur de 17 buts en 36 matchs, l'attaquant kosovar sera en concurrence avec Ciro Immobile.



© D.R. -Aucune offre pour Depay, Aouar et Dembele. Alors que les rumeurs vont bon train, Sur Telefoot, Juninho, le directeur sportif de l'OL et légende du club a certifié qu'il n'avait reçu aucune offre pour ces trois joueurs. "On n'a pas reçu de proposition pour Memphis, Houssem ou Moussa Dembélé."

-Frank McCourt va augmenter le budget de l'OM ? Selon L'Equipe, à la recherche d'un attaquant pour épauler Dario Benedetto et conscient des difficultés rencontrées, le propriétaire de l'OM était prêt à offrir une rallonge pour investir 15 à 20 millions € sur Darwin Nunez. L'attaquant uruguayen de 21 ans est finalement parti à Benfica contre 25 millions € mais cet exemple montre bien que le propriétaire américain est prêt à puiser dans ses réserves.