- La presse flamande annonce des discussions très bien engagées entre le FC Bruges et, un jeune ailier danois de 22 ans. Plus d'informations ici - Marc Coucke espère garder. "J'espère voir des jeunes percer et j'espère aussi que Bounida restera, pour lui et pour le club. C'est mieux de partir par la grande porte" a déclaré l'actionnaire principal d'Anderlecht au sujet de la pépite de 15 ans. Rappelons toutefois que, selon nos informations, le meneur de jeu devrait signer avec l'Ajax Amsterdam dès qu'il aura 16 ans. Plus d'informations ici

- Igor De Camargo est sur le point de quitter Malines pour le RWDM, club qui a lancé sa carrière en 2005. Plus d'informations ici.





- Après le licenciement de Rafa Benitez,serait dans les petits papiers d'Everton pour le remplacer. Des contacts ont déjà été établis. Plus de détails ici

- Après Newcastle, ça serait au tour de Chelsea d'entrer dans la danse pour signer l'attaquant de Reims, Hugo Ekitike. Les Français réclameraient 40 millions.

- Arsenal serait prêt à inclure Torreira dans le deal pour signer Vlahovic. En plus du joueur uruguayen, les Gunners offriraient un chèque de 50 millions à la Fiorentina.

- Selon le Daily Mail, un retour de Christian Eriksen en Premier League serait imminent. Le nom de son futur club n'a néanmoins pas fuité.





devrait prolonger au Real Madrid, le joueur a déclaré qu'un accord était proche. Le milieu croate arrivait en fin de contrat en juin.

- Malgré sa récente prolongation de contrat, le Barça cherche toujours à se débarrasser de Samuel Umtiti. Un prêt de 6 mois est évoqué par le média espagnol Sport.

- Le FC Barcelone aurait fixé un ultimatum de 48 heures à Ousmane Dembélé. Alors qu'il refuse toujours de prolonger à 6 mois de la fin de son contrat, la direction catalane accentue la pression sur le Français. En cas de départ, le Barça aurait jeté son dévolu sur Adama Traoré (Wolverhampton). L'ancien de la Masia couterait environ 20 millions.





- L'Atalanta ne compte pas céder son international allemand,, à Newcastle. Le président du club italien s'est exprimé à ce sujet : "Nous lisons chaque jour dans les journaux des joueurs de l'Atalanta en pourparlers avec Newcastle. Cela ressemble à une loterie. Nous attendons son retour de blessure."

- Naples aurait formulé une proposition de prêt à l'Ajax pour recruter Tagliafico. L'Olympique de Marseille serait aussi dans la course pour attirer le latéral de 29 ans.

- Avec les blessures de Tomori et de Kjaer, l'AC Milan est à la recherche d'un nouveau défenseur central. Les pistes Diallo (PSG) et Bailly (Manchester United) semblent abandonnées. Les noms de Botman (Lille) et de Bremer (Torino) reviennent avec insistance, mais ça sera loin d'être une tâche aisée pour les dirigeants milanais. Le LOSC et le Torino ne sont pas vendeurs.







- La prolongation du jeune(16 ans) est une priorité absolue pour les dirigeants du Bayern Munich. Le contrat de la jeune pépite arrive à expiration en juin prochain.

- Le joueur du Bayer Leverkusen, Nadim Amiri, serait tout proche de s'engager au Genoa selon le média allemand Kicker.







- Le PSG aurait refusé de vendreaux nouveaux riches de Newcastle. C'est du moins ce qu'affirme RMC Sports.

- Selon le Telegraph, Wijnaldum ne serait pas heureux au PSG et voudrait déjà retourner en Angleterre.

- Paris est prêt à tout pour prolonger Mbappé. Les dirigeants du club ont proposé au joueur un contrat de 2 ans avec à la clé un salaire de 40 millions annuels. Ce qui en ferait le joueur le mieux payé du club, devant Neymar et Messi.







est proche de retourner au Boca Juniors. L'entraineur d'Elche, où le joueur est prêté par l'Olympique de Marseille, a confirmé que des contacts existaient.