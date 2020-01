Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos :

Les infos du matin :

© D.R. - Davy Roef veut trouver un nouvel employeur. Libre de s’engager où il le souhaite pour juin, le gardien aimerait partir dès maintenant. Ce qu’Anderlecht refuse. Les Mauves ont repoussé une offre de prêt d’Utrecht qui intéressait le gardien. Il est également dans le viseur de La Gantoise, qui souhaite le recruter gratuitement en fin de saison. Toujours chez les gardiens anderlechtois, Thomas Didillon veut plus que jamais quitter le club. Le Français refuse de s’asseoir sur le banc contre le Club Bruges. Anderlecht espère rapidement le vendre.

- Joris Kayembe se rapproche de Charleroi. Plus d'informations sur l'arrivée de l'ancien Standardman dans le Hainaut ici.

- Ally Samatta vers l'Angleterre. L’attaquant tanzanien a quitté le Limbourg ce jeudi pour négocier son transfert à Aston Villa. Plus d'infos ici.

- Le calme plat à Mouscron. Alors que l’on attendait une décision en début de semaine concernant Dylan Seys, l’Excel n’a pas encore communiqué sur le sujet. Quant à Mathias Bossaerts, il est toujours mis à l’essai. Le défenseur central présente l’avantage d’être libre.

© D.R. - El Desmarque annonce que José Mourinho est intéressé par la venue du latéral portugais João Cancelo. Arrivé l'été dernier à Manchester City, l'ancien joueur de la Juventus n'a disputé que huit rencontres de Premier League.



- Emre Can refuserait un transfert à Manchester United. D'après les informations de Tuttosport, le médian allemand considérerait un tel transfert comme "difficile" au vu de ses connexions avec Liverpool, son ancien club. D'autres équipes sont sur la piste du joueur mécontent de son temps de jeu à la Juventus tels que l'Ajax, le PSG, le Bayern et Dortmund.

© D.R. - Selon les informations de la Cadena COPE, Valence aurait fixé son prix pour Kevin Gameiro. Le club espagnol réclamerait 14 millions d'euros pour lâcher son buteur français.

© D.R. - Timo Werner restera au RB Leipzig. Dans un entretien accordé à Bild, l'attaquant allemand a déclaré : "La Premier League est certainement la plus intéressante des ligues, il faut le dire. Il y a un certain attrait pour la regarder et y jouer. Mais des Allemands ont aussi eu beaucoup de succès en Espagne, comme Sami Khedira et Mesut Özil. Un départ cet hiver ? Je n'ai pas envie de chercher un autre club." Cette déclaration n'a pas de quoi refroidir Chelsea qui serait favori pour signer le buteur allemand l'été prochain, toujours d'après les informations du quotidien allemand.

© D.R. - Ashley Young sera bien un joueur de l'Inter. Sky Sports est très clair : l'accord est total entre toutes les parties. L'Inter Milan va offrir 1,5 million d'euro pour s'attacher les services du latéral anglais dès cet hiver. Le joueur passera sa visite médicale dans les prochains jours.

- Le Telegraph annonce que l'Inter a fait une première offre officielle pour Christian Eriksen de 15 millions d'euros. Le Danois, en fin de contrat au mois de juin, a déjà un accord avec les Intéristes sur un contrat de quatre ans.

- Giroud continue de négocier. L'Équipe affirme que l'attaquant français souhaiterait signer pour deux saisons alors que l'Inter lui proposerait un an de moins. La confiance règne tout de même pour arriver à une issue positive concernant ce dossier.

© D.R. - Six prétendants pour Thomas Meunier. Le latéral belge ne manque pas de courtisans selon plusieurs médias européens. Le Parisien explique que l'Inter et la Juventus seraient intéressés par sa venue l'été prochain. Le club milanais aurait même commencé à sonder l'entourage du joueur. Trois clubs anglais dont Manchester United sont aussi sur la piste du Diable rouge, tout comme le Bayern Munich.