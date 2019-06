Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.



A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...





Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Les pourparlers se poursuivent entre le Standard et l'Inter concernant Zinho Vanheusden. Plus d'infos ici.



- Du côté d'Anderlecht, c'est déjà la fin des vacances. Plus d'infos ici.



- L’attaquant danois du KRC Genk, Marcus Ingvartsen, jouera la saison prochaine à l’Union Berlin, néo-promu en Bundesliga. Marcus Ingvartsen, 23 ans, était arrivé en juillet 2017 à Genk en provenance du FC Nordsjaelland dans son pays, mais il n’aura joué que onze matchs pour n’inscrire qu’un seul but.



© D.R. - Paul Pogba a des envies d'ailleurs. Le Mancunien fait le forcing pour quitter United. Le Français souhaite se lancer un nouveau challenge.

- Selon Skysports, Frank Lampard est en bonne position pour prendre les rênes de Chelsea. Il est aussi question d'un retour de Petr Cech, de Shay Given et de Didier Drogba dans se staff technique des Blues. Dans l'autre sens, le jeune attaquant de 19 ans, Martell Taylor-Crossdale, est en route pour Hoffenheim où il passe sa visite médicale.

- Tottenham discute avec Lyon du cas Tanguy Ndombele. L'intéressé semble favorable à l'idée de rejoindre les Spurs.



© D.R. - Nos confrères de L'Equipe sont formels: les dirigeants du PSG pourraient ouvrir la porte à Neymar... en cas d'offre XXL. L'interview de Nasser al-Khelaïfi dans France Football ("Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. [...] Je ne veux plus avoir de comportements de stars") combinée à la lassitude de moins en moins dissimulée du joueur pourraient faire bouger les choses. Selon L'Equipe, le Qatar serait également prêt à laisser filer l'homme le plus cher de l'histoire. Mais pas question d'y perdre de l'argent, il faudra donc un chèque de 222 millions, au moins. Car au PSG, on considère que l'inflation des dernières années est venue compenser la baisse de la cote du joueur. Signalons enfin que Pini Zahavi aurait commencé à préparer le retour du Brésilien en Espagne. Avec le Barça comme piste prioritaire.





© D.R. - Il n'y a pas qu'au Barça que le nom de Neymar est cité. Zahavi aurait également établi un contact avec le Real, mais ce n'est ni la piste prioritaire du joueur ni celle du club, qui espère plutôt faire venir Mbappé. Cela s'annonce toutefois compliqué puisqu'il est rangé parmi les "intransférables" du PSG. Affaire à suivre...



- Le Real Madrid souhaite également trouver une solution pour James Rodriguez. Prêté au Bayern Munich, il pourrait découvrir la Serie A dès la saison prochaine et porter la vareuse napolitaine. Le deal est loin d'être réalisé car le prêt du Colombien en Bavière comptait pour une durée de deux ans. La valse devra donc se danser à trois.

- Le FC Barcelone pourrait voir partir son deuxième gardien Jasper Cillessen. D'abord annoncé à Everton, le Mundo Deportivo ajoute l'AS Rome et le FC Valence comme potentiels acquéreurs du trentenaire.

-Séville souhaiterait mettre la main sur la pépite marseillaise Maxime Lopez. Le joueur et le club espagnol auraient déjà trouvé un accord, selon Le Phocéen. Il reste aux deux clubs à se mettre à table. Le tout pourrait être entendu pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros.





© D.R. - C'est officiel, Sarri est le nouvel entraîneur de la Juventus. Plus d'infos ici.



- David Ospina, prêté par Arsenal à Naples cette saison, pourrait s'engager définitivement en faveur de l'équipe de Dries Mertens.



© D.R. - Mats Hummels pourrait faire son grand retour à Dortmund. Le Bayern demanderait 20 millions d'euros lâcher son défenseur central de trente ans.