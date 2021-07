Le fil infos:

- 14h35:, le défenseur central de Brighton, devrait signer à Arsenal contre 58 millions d'euros à son retour de vacances.- 14h30:(Lille) intéressait déjà Liverpool mais il semblerait que Tottenham soit aussi sur le coup. Les Spurs seraient en contact avec Jorge Mendes, l'agent du joueur, selon le journaliste Nicolo Schira.- 14h00: le célèbre journalisteaffirme que Asmir va quitter Bournemouth pour devenir le gardien n°2 d'Everton.- 13h10:est de plus en plus proche de Marseille, où il était déjà prêté en fin de saison dernière. L'arrière droit de 23 ans fait l'objet d'une offre de 12 millions d'euros, selon Sky Italia. Reste à savoir si la Fiorentina acceptera.- 13h00: Arsenal veut s'offrir! Le Norvégien de 22 ans avait déjà été prêté par le Real Madrid aux Gunners en fin de saison dernière.- 12h40:au Milan AC, c'est officiel ! Le Français portera le numéro 9. Chelsea encaissera entre 1 et 2 millions d'euros, selon les bonus...- 11h40: le Daily Mirror l'affirme:pourrait quitter Manchester City cet été !- 11h25:tarde à prolonger son contrat avec le Real Madrid. Convoité par Manchester United, le Français pourrait faire l'objet d'une offre concrète dans les prochains jours.