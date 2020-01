Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos

Les infos du matin

- 10h25: le Daily Record annonce que Manchester United aurait fait une offre de 30 millions d'euros à Birmingham pour Jude Bellingham, un jeune talent de 16 ans !- 10h10:se rapproche de l'Inter de Milan, selon le Daily Mail. Le Nigérian y retrouverait Antonio Conte, qui l'a coaché à Chelsea.- 10h:(FC Séville) va s'engager avec le Los Angeles Galaxy ce week-end ! Sports Illustrated annonce que le Mexicain deviendra ainsi le plus gros salaire du club.- 9h40: Calciomercato annonce que le Milan AC tient à l'oeil le dossier(Juventus). Le joueur semble ouvert à un départ pour glaner du temps de jeu.- Depuis que le transfert de Louis Verstraete (La Gantoise) vers le Sporting Charleroi a du plomb dans l’aile, les Zèbres ont activé d’autres pistes pour renforcer leur milieu de terrain. D’après nos informations, l’une d’elles mène à(ex-Standard). Plus d'informations ici - A Anderlecht,tient son (mini) contrat. Plus d'informations ici . Etse dit "motivé" par l'intérêt de Schalke mais le gardien ne semble pas vouloir partir cet hiver. Retrouvez son interview complète ici - De son côté,, le joueur panaméen qui était en test, semble avoir fait ses preuves. Plus d'informations ici - Le Daily Star annonce qu'Arsenal devrait dépenser un peu plus de 7 millions d'euros pour arracher les services de(PSG) alors qu'il ne lui reste que 5 mois de contrat...- Ce vendredi soir, l'officialisation du transfert d'à l'Inter Milan est tombée. L'international anglais a donc fait ses adieux à Manchester United. Dans le sens des arrivées, à ManU,(Sporting Portugal) devrait être officialisé ce week-end.Avec cette recrue portugaise au milieu de terrain, ManU laissera peut-être plus facilement partir. En tout cas, Tuttosport fait sa Une avec le champion du monde, qui serait toujours suivi par la Juventus. Selon le quotidien italien, Cuadrado, Dybala et Higuain poussent pour un retour du Français, en interne.