Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Pour la DH, Adrien Trebel s'est exprimé sans concession sur son avenir.



Arnesen nous parle de son premier transfert en la personne de Peter Zulj.

- Genk ciblerait Hany Mukhtar selon HLN. Ce milieu offensif allemand évolue au club danois de Brøndby. Les Limbourgeois auraient déjà un accord de principe avec le numéro 10. Le transfert serait prévu en été afin de remplacer Alejandro Pozuelo qui a décidé de rester 6 mois de plus chez le leader de Belgique (pour plus d'infos).

© D.R. - Marouane Fellaini va-t-il rejoindre Mousa Dembélé en Chine? Manchester United demanderait 17 millions d'euros pour son médian. Une somme qui ne devrait pas effrayer les clubs chinois. Le joueur s'est blessé au mollet et devrait être ndisponible pour au moins 4 semaines. Pour HLN, aucune offre n'a été officiellement formulée. Nous vous révélions il y a quelques jours d'autres clubs intéressés, cliquez ici.

- Selon plusieurs médias anglais, Aaron Ramsey (Arsenal) aurait signé un pré-contrat avec la Juve et passera sa visite médicale avant la fin de la semaine. Il a paraphé un contrat de 4 ans, avec à la clé, un salaire de 330.000 euros par semaine.



- Manchester United essayerait de prolonger Marcus Rashford. United désire doubler le salaire de l'international anglais afin qu'il reçoive 170.000 euros par semaine. Le Real Madrid et la Juve étaient à l'affût pour l'attaquant dont le contrat se termine en juin 2020.

© D.R. - Michael Zorc met les filets barbelés sur Jadon Sancho pour l'été prochain. Le directeur sportif exclut une vente de sa pépite lors des prochaines fenêtres de transferts, rapporte le Mirror. L'ailier a explosé cette saison en marquant 6 buts et en délivrant 8 passes décisives en 17 apparitions (1021 minutes). Sancho a reçu sa première cap internationale contre la Croatie en novembre.



© D.R. - Après le Real Madrid et les plus grands clubs anglais, le FC Barcelone s'invite à la table des prétendants pour Christian Eriksen. AS annonce que les Blaugranas font du Danois une priorité absolue. Son contrat se termine en juin 2020.



- Munas Dabbur a signé officiellement un contrat en faveur du FC Séville pour une somme s'élevant à 15 millions d'euros. Il arrivera dès cet été et terminera la saison à Salzbourg. L'Israélien a scoré 20 fois en 30 matchs.

© D.R. - Gonzalo Higuain prendra l'avion vendredi pour Londres selon Daily Express. L'Argentin est actuellement prêté par la Juventus à l'AC Milan mais le mariage n'est pas très concluant pour le moment (6 goals en championnat). Chelsea souhaiterait racheter la location et négocier avec les Turinois pour une option d'achat. Le journal s'avance et annonce qu'Il Pipita pourrait même se retrouver sur le banc des Blues ce samedi dans le choc contre Arsenal.



- En attendant Mauro Icardi, l'Inter s'attaque à Milan Skriniar. Les dirigeants souhaiteraient offrir un salaire de 3 millions d'euros par an plus les bonus selon la Gazzetta dello Sport. Avec l'arrivée probable de Godin, le but serait de garder 3 défenseurs de niveau international (Skriniar, Godin et De Vrij).

© D.R. - Emiliano Sala serait à un pas de Cardiff ! L'Argentin débarquera pour un peu plus de 20 millions d'euros en provenance de Nantes, selon Sky Sports. Le club gallois aimerait l'incorporer au groupe dès ce samedi dans le match contre Newcastle qui sera peut-être décisif pour le maintien en Premier League.



- Valère Germain de retour à l'Nice? L'attaquant est moqué à Marseille pour ses statistiques faméliques et son manque de carrure dans le "Champions Project" des dirigeants. Selon France Football, Patrick Vieira, le coach des rouges et noirs, aimerait rapatrier le Français qui avait fait le bonheur du club durant la saison 2015/2016.