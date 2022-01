Le fil infos :

Les infos du matin :

- Au, le mercato est loin d'être terminé. Les Rouches veulent encore se séparer de plusieurs joueurs. Plus d'infos ici

- De Camargo se rapproche de plus en plus d'un retour au stade Machtens. Plus d'infos ici.

- Approché par Everton pour succéder à Rafael Benitez, Roberto Martinez restera à la tête de l'équipe nationale jusqu'au Mondial. Pour plus d'infos c'est ici.

- Après le départ de Dewaele au Standard, Courtrai s'intéresse au back droit Bryan Reynolds qui est également sur les tablettes du Sporting d'Anderlecht.

semble intéressé par le poste d'entraineur des Toffees. En effet, selon Sky Sports l'ancien numéro 9 ne serait pas contre reprendre le poste d'un club qu'il connaît bien pour y avoir fait 2 passages.

- Le solide milieu de terrain serbe Milinkovic-Savic serait dans les petits papiers de Manchester United selon Il Messaggero. Sous contrat jusqu'en 2024, les Red Devils devront cependant débourser 80 millions d'euros.

- Chelsea est à la recherche d'un back gauche pour compenser l'absence sur blessure de Chilwell. Les Blues voudraient rappeler Emerson de son prêt à l'OL mais le club lyonnais ne le voit pas de cet oeil.

- Sur le plateau de l'émissionPedro Bravo, très proche de Mino Raiola à déclaré ceci: " Siva au Real Madrid,jouera au FC Barcelone". Les deux stars ne devraient donc pas évoluer dans la même équipe. Affaire à suivre.

- Le Barça cible deux attaquants en cas d'échec dans le dossier Haaland. Le Suédois Alexander Isak et le Serbe Dusan Vlahovic semblent en effet bien plaire à Xavi.

vers Naples? Le latéral gauche argentin dont le contrat expire en juin 2023 a déja informé qu'il ne prolongera pas du côté de l'Ajax. Selon Sky Sports Italia, Naples suivrait le dossier avec attention.

- La Juventus s'intéresse à Denis Zakaria qui arrive en fin de contrat du côté du Borussia Mönchengladbach. Les Bianconeri ont toujours apprécié le milieu de terrain suisse et pensent déjà à un remplaçant pour Arthur qui est cité avec insistance du côté d'Arsenal.

- Prêté à Elche depuis le début de saison,devrait revenir à Marseille pour s'envoler directement pour Buneos Aires. L'Argentin est attendu par les dirigeants de Boca Juniors pour signer son contrat. Le transfert devrait rapporter entre 3 et 4 millions d'euros à l'OM.

- Le redoutable attaquantrésilie son contrat avec l'Atlético Mineiro, le joueur est désormais libre de signer dans un autre club. Le Brésilien aura marqué 5 buts en 19 rencontres.