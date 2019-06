De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.



A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

© D.R. - Le Sporting Charleroi n’a toujours pas officialisé l’arrivée de Luka Elsner à la tête de l’équipe zébrée. Les deux parties ont d’ailleurs encore discuté ce lundi alors qu’Elsner a encore deux ans de contrat à l’Union Saint-Gilloise. Si Elsner quitte bien l’Union comme prévu, le club bruxellois devra lui trouver un remplaçant dans la foulée. D’après nos informations, Yannick Ferrera pourrait prendre les rênes des Unionistes, lui qui n’a plus de club depuis son limogeage de Waasland-Beveren en novembre dernier. Le coach de 38 ans passé par Saint-Trond et le Standard avait débuté sa carrière d’entraîneur principal au Sporting Charleroi.

- Au Sporting d'Anderlecht, Vincent Kompany sera également impliqué dans le mercato des Mauves. C'est ce qu'a affirmé hier Michael Verschueren en conférence de presse. Le directeur sportif a également annoncé que les deux prochaines semaines pourraient être cruciales pour le mercato des Bruxellois. Retrouvez l'ensemble de son propos ici.

- Le Standard de Liège négocie depuis quelques jours avec Omar El Kaddouri. À 28 ans, Omar El Kaddouri a encore deux ans de contrat au PAOK Salonique où il a réalisé le doublé Coupe-Championnat. Le club grec est prêt à lâcher son joueur mais pas à n’importe quel prix. Selon nos informations, la direction liégeoise a bien transmis une offre à hauteur du million d’euros espéré par les dirigeants du PAOK. Offre refusée par le club grec qui aimerait faire monter les enchères. De son côté, Omar El Kaddouri serait désireux de rejoindre Sclessin et Michel Preud’homme. Le joueur né à Bruxelles pousserait même son employeur à accepter l’offre liégeoise. Toujours dans le sens des arrivées, le dossier d’Amir Rrahmani est toujours d’actualité et une issue favorable est attendue prochainement.

- L'Antwerp n'a pas reconduit le contrat de Jelle Van Damme. Le Belge est libre comme l'air.

- Le FC Bruges tient son nouvel entraîneur des gardiens. Il s'agira de Frederic de Boever. Il cumulera la fonction avec celle de responsable des gardiens de but du club, qu'il occupe pour l'instant.

- À Mouscron, on n'en fait plus un mystère, Jean Butez quittera le club cet été. Le club assure qu'il n'y aura pas d'exode. Des joueurs en test se sont joints au groupe la semaine dernière. D'ailleurs, deux recrues devraient être officialisées d'ici la fin de la semaine assure Paul Allaerts.



© D.R. - Roberto Martinez est revenu sur le cas Romelu Lukaku. Il pense que le buteur de 26 ans est prêt pour relever un nouveau défi. Le départ de Lukaku serait, selon lui, une bonne chose pour toutes les parties.

- Issa Diop intéresse de nombreux clubs en Premier League. West Ham demanderait 66 millions d'euros pour son joueur pour lequel Manchester United, le PSG et Barcelone sont déjà venus aux nouvelles.



© D.R. - Rennes possède en ses rangs un joueur qui suscite nombre de convoitises outre-Manche. Watford et Newcastle se sont déjà positionnés sur le cas Ismaïla Sarr. Une première offre de 30 millions d'euros a été déposée sur la table, mais refusée par le club breton. Le jeune sénégalais de 21 possède encore deux ans de contrat à Rennes.





© D.R. - Rodrigo vient d'informer l'Atlético de ses envies d'ailleurs. L'Espagnol de 22 ans, arrivé l'été dernier pour 25 millions d'euros souhaiterait sauter une étape complémentaire dans sa carrière. C'est ainsi qu'il espère pouvoir rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Pour s'offrir Rodrigo, les clubs intéressés devront débourser 70 millions d'euros, soit le montant auquel s'élève sa clause libératoire.

- Benfica dément que sa pépite Joao Felix est proche de rejoindre l'Atlético, ainsi que 30% de la transaction irait au conseiller du joueur Jorge Mendes. Par contre le club confirme que la clause libératoire du joueur s'élève à 120 millions d'euros.

- Le FC Valence souhaiterait s'attacher les services du second gardien du FC Barcelone, le Néerlandais Cillessen. Pour ce faire, les Blanquinegros veulent réaliser une échange de gardiens. En échange de Cillessen Valence propose d'envoyer Neto au Camp Nou.

- Le Daily Mail croit savoir que le Barça s'apprête à opérer les grandes manœuvres pour s'attacher les services de Neymar. Alors que le PSG semble ouvert à voir partir son Brésilien, les Catalans seraient sur les rangs. Pour cela, ils seraient prêts à proposer un chèque de 90 millions d'euros assorti de trois joueurs. Les noms des Français Ousmane Dembele et de Samuel Umtiti sont évoqués, auxquels s'ajoutent celui de Ivan Rakitic.



© D.R. - Frosinone tient son nouveau coach. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Alessandro Nesta.



© D.R. - Markus Schurbert qui évolue actuellement au Dynamo Dresden serait pisté par Schalke 04. Le joueur qui n'a pas voulu prolonger est libre de tout contrat.

- Le Bayer Leverkusen recrute Sinkgraven. Le joueur de 23 ans provient directement de l'Ajax Amsterdam. Le directeur sportif du Bayer a commenté cette arrivée: "Daley Sinkgraven est un joueur techniquement doué. Il possède une intelligence de jeu et une qualité de footballeur. Il s'intègre parfaitement dans notre équipe".