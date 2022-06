Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live. Si vous avez manqué les nouvelles d'hier, il n'est pas trop tard pour les consulter.

Notre direct :

- 10h20 : Dries Mertens de retour en Belgique ? L'Antwerp aimerait attirer le Diable rouge au Bosuil !

- 10h15 : La première recrue estival du PSG devrait être Vitinha, la pépite du FC Porto

- 10h10 : Selon RMC Sport et le journaliste Fabrizio Romano, le PSG est a deux doigts de signer une pépite du FC Porto.

- 10h05 : Selon le quotidien L'Équipe, Marseille attend une réponse d'Axel Witsel. Le Diable rouge hésiterait toujours à rejoindre le club phocéen qui lui propose un contrat de deux ans plus une année en option.

- 10h05 : Cela bouge du côté de la Juventus. Si Chiellini est parti du côté de la MLS il y a quelques jours et que le départ définitif de Merih Demiral est acté, un nouveau joueur devrait rapidement quitter les Bianconeri : Adrien Rabiot. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'international français aurait été placé sur la liste des transferts cet été. Le joueur lui-même souhaiterait quitter le club et suscite l'intérêt chez certaines formations de Premier League.

Dans l'autre sens, la Gazzetta dello Sport annonce que les Turinois veulent se renforcer en défense avec la venue de Kalidou Koulibaly. Les Napolitains demandent 40 millions pour le joueur de 30 ans alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec les Partenopei.

- 10h : L'AC Milan est très chaud sur le marché des transferts. Si l'on parle beaucoup de la venue possible de Charles De Ketelaere dans la Botte, le Corriere dello Sport rapporte que les pistes menant au duo lillois Renato Sanches - Sven Botman sont toujours d'actualité. Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri aimerait que ces dossiers soient finalisés rapidement.

- 9h50 : Une première aventure comme coach pour l'ancienne gachette Miroslav Klose. L'Allemand a signé dans le club de D1 autrichienne d'Altach.

- 9h45 : Le Turc Merih Demiral, propriété de la Juventus, a été définitivement acquis par l'Atalanta Bergame où il avait été prêté la saison dernière.

- 9h30 : Aussi vite revenu, aussi vite reparti ? Auteur de 12 buts en 14 matchs à Kasimpasa, Jackson Muleka a attisé les convoitises en Turquie. Plusieurs clubs turcs sont donc prêts à mettrre la main au portefeuille pour s'attacher les services de l'attaquant congolais.

- 9h : Un nouveau venu dans le dossier Lewandowski ? Selon Mundo Deportivo, Chelsea voudrait jouer les trouble-fête dans cette affaire et venir chiper l'attaquant à Barcelone. Si le quotidien catalan précise que le Polonais a toujours sa préférence au Barça, Thomas Tüchel le verrait bien revêtir la vareuse des Blues pour palier au départ de plus en plus probable de Lukaku vers l'Inter.