Le fil info:

- 15h45: Quel avenir pour Corentin Tolisso? Le contrat du Français se termine en juin prochain. L'Equipe annonce que le Bayern ne veut pas perdre son joueur gratuitement l'an prochain. L'ancien Gone pourrait partir si une offre de 20 millions d'euros arrivait sur la table. Il pourrait aussi rester selon son agent. A condition qu'il obtienne plus de temps de jeu que l'an dernier. Même s'il a raté énormément de rencontres à cause d'une déchirure du tendon d'Achille.

- 15h28: Paul Pogba n'est pas encore près de signer au PSG. L'Equipe avait annoncé que le milieu était très sensible à l'intérêt de Paris. Mais The Athletic affirme que le milieu veut surtout discuter avec Manchester United pour une éventuelle prolongation de contrat. Il se termine en 2022 d'où les nombreuses rumeurs de transferts.

- 15h00: Si Harry Kane est annoncé sur le départ, Heung-Min Son lui devrait prolonger l'aventure chez les Spurs. Pour le journaliste Nicolo Schira, les différentes parties sont en discussions avancées. Le contrat du Coréen se termine en 2023 et une prolongation de deux ans serait sur la table. Il toucherait un salaire annuel de 12 millions d'euros.

- 14h30: Le Barça refuse un échange entre Ramsey et Pjanic. Arrivé l'été dernier en Catalogne, l'ancien de la Juve n'a absolument pas convaincu en Espagne. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un échange entre les deux hommes a bien été évoqué. Mais les Catalans ont été refroidis par le mirobolant salaire du gallois dans la Botte.

- 14h00: Vers un échange improbable entre la Juve et le PSG? SportMediaset annonce que Mauro Icardi souhaiterait rejoindre absolument la Vieille Dame. Mais cette arrivée est conditionnée à l'avenir d'un certain Cristiano Ronaldo. Le média croit avoir trouvé la solution et annonce que les deux joueurs pourraient être échangés. Une annonce rendue crédible si Mbappé venait à quitter le club. Car le PSG aurait besoin d'une nouvelle superstar pour porter son projet.

- 13h30: RMC Sport annonce que Sergio Rico ne devrait pas rester au PSG. L'Espagnol a encore glissé dans la hiérarchie avec le recrutement de Gigio Donnarumma. D'autant plus que les Franciliens disposent de 8 ou 9 gardiens avec les jeunes et qu'ils ne vont pas tous les conserver. L'Espagnol de 27 ans discute avec Besiktas pour poursuivre sa carrière.

- 13h00: L'AC Milan s'active. Après avoir bouclé les arrivées de Ballo-Touré et Giroud, les Rossoneri espèrent recruter Kaio Jorge. Les Italiens veulent débourser 6 millions d'euros pour la pépite de Santos tandis que les Brésiliens en veulent 10. Mais le club n'est pas en position de force car son contrat se termine en décembre 2021.

- 12h40 : Amadou Diawara vers un départ de l'AS Roma. C'est ce qu'annonce le journaliste Nicolo Schira. Le milieu de 24 ans est convoité par Wolverhampton qui a déjà contacté le club de la Louve. Il y a deux ans, il avait coûté 21 millions d'euros en provenance de Naples. Mais le transfert n'est pas encore acté car le joueur se plairait bien dans la Botte.

- 12h20: Jack Grealish, parti pour rester? Selon le Daily Mail, le meneur de jeu d'Aston Villa hésiterait pour son avenir. Si Manchester City est prêt à débourser les 100 millions d'euros demandé par les Villans, le numéro 10 pourrait rester dans son club de coeur. Son contrat court jusqu'en 2025 et une revalorisation de son bail à hauteur de 175.000 euros par semaine pourrait le pousser à réfléchir annonce le média anglais.

- 12h00: Le journal L'Equipe annonce que Brando Soppy ne devrait plus faire de vieux os à Rennes. Avec un an de contrat, les Bretons préfèrent gagner un peu d'argent plutôt que de le voir libre l'été prochain. L'arrière droit de 19 ans plaît à Watford, l'Udinese, le Celtic, un club de Ligue et un autre de... Jupiler Pro League. Une somme de cinq millions d'euros serait dans les tuyaux.

- 11h40: le FC Barcelone n'a pas encore fini son marché. Les Catalans espèrent encore se renforcer à trois positions selon Sport: un défenseur central ou un arrière gauche, un milieu de terrain et un autre attaquant. Les Blaugranas doivent également se délaisser d'une grosse partie de sa masse salariale après la future prolongation de Lionel Messi.

- 11h20: Moussa Dembélé devrait rester à Lyon. C'est ce qu'il a annoncé après la victoire de l'OL contre Wolfsburg. "Je n'ai jamais dit que je voulais partir", a-t-il commencé. "Je m'entends bien avec le coach et mes coéquipiers, ça n'a pas changé depuis mon premier jour à l'OL. J'espère que ça continuera comme ça." Le Français de 23 ans avait été prêté à l'Atletico Madrid les six derniers mois mais n'avait pas convaincu.

- 11h00: John Cordoba file à Krasnodar. L'attaquant colombien du Hertha Berlin aurait coûté 20 millions d'euros aux Russes selon les médias allemands. Le joueur de 28 ans a inscrit 7 buts en Bundesliga l'an dernier.

- 10h30: La Provence annonce que l'OM en pince toujours autant pour Jérémie Boga. Mais les Olympiens doivent faire face à une sacrée concurrence avec l'Atalanta. L'ailier de Sassuolo est évalué entre 25 millions et 30 millions d'euros par son club.

- 10h00: La Juventus en pôle pour Locatelli. Souvent bien renseigné sur le marché des transferts, Fabrizio Romano annonce que les dirigeants de la Vieille Dame vont rencontrer ceux de Sassuolo rapidement. Très en vue à l'Euro, le joueur aurait marqué sa préférence pour la Juve plutôt que l'intérêt prononcé d'Arsenal. Le transfert devrait s'effectuer aux alentours des 40 millions.