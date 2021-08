Le fil info :

Les infos du matin :

- Anderlecht proche de recruter un nouvel attaquant. Plus d'informations ici.

va bien retourner à Arsenal. Selon la presse anglaise, le Real et Arsenal seraient en train de négocier les derniers détails pour le transfert définitif du Norvégien à Londres. Un montant entre 35 et 40M€ est évoqué.

- Emerson entre Lyon et Naples. Selon Fabrizio Romano, les négociations progressent entre Chelsea et Lyon pour le transfert d'Emerson Palmieri. Naples, également intéressé par le joueur, espérerait que celui-ci attende leur offre dans les prochains jours. De son côté, Nicolò Schira précise que le latéral voudrait rejoindre le club napolitain.

- Kurt Zouma suivi par Tottenham. Selon Sky Sports, le défenseur français intéresserait les Spurs. Pas utilisé lors de la reprise de la Premier League, le joueur de Chelsea a encore deux ans de contrat à Londres.

- Selonserait tombé d'accord avec l'Atlético Madrid. Il ne manquerait donc plus que l'aval de la Fiorentina pour que l'attaquant serbe puisse rejoindre la capitale espagnole. Un montant de 50M€ plus des bonus et un pourcentage à la revente est évoqué.

- Coutinho devrait bien rester à Barcelone. Alors qu'il est régulièrement l'objet de rumeurs, le Brésilien s'est vu offrir le numéro 10 de Messi d'après Mundo Deportivo. De quoi lier son avenir avec le club blaugrana de manière quasiment certaine.

est à Turin. Sassuolo et la Juventus sont finalement parvenus à un accord pour le transfert du milieu de terrain dans le Piémont. Le joueur est arrivé dans le Piémont pour passer sa visite médicale.

- Tièmouè Bakayoko veut retourner au Milan. Selon Nicoló Schira, la priorité du médian Français serait de retourner au Milan AC alors que le club lombard réfléchirait à le transférer définitivement de Chelsea.

- Marcus Thuram plaît à l'Inter. Selon Gianluca Di Marzio, l'attaquant français intéresserait les champions d'Italie qui auraient déjà entamé des négociations avec l'agent du joueur.

doute pour son avenir. Selon, le portier costaricien se poserait des questions après l'arrivée deau PSG. Il serait toutefois compliqué pour lui de trouver un nouveau club puisque les plus grandes formations ont déjà leur gardien titulaire.

- Marcelo écarté du groupe professionnel de Lyon. Selon RMC, la raison de cette décision serait un "sourire peu approprié" dans le vestiaire après la défaite de Lyon contre Angers (3-0). Peter Bosz aurait immédiatement signalé à sa direction la volonté de se séparer du joueur, plus que jamais sur le départ.

veut quitter l'Italie. D'après, le défenseur grec voudrait absolument rejoindre l'Olympiakos, malgré un salaire beaucoup moins important. Une offre de 15M€ est sur la table.