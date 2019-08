Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes jeudi dernier à 18h00, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

19h54: Mario Balotelli signe libre à Brescia.

15h55: Noorafkan en prêt: Omid Noorafkan devrait être prêté par le Sporting Charleroi dans le club iranien de Sepahan FC. Il avait déjà été prêté la deuxième partie de saison passée en Iran.

11h33: Philipe Coutinho est arrivé au Bayern Munich pour se plier à la traditionnelle visite médicale.



10h38: Pour le Sunday Times, le Real devrait revenir à la charge sur Paul Pogba.



10h24: Le PSG aurait dans le viseur le milieu de terrain de Chelsea Tiemoue Bakayoko selon le Sunday Express.

10h11: Trabzonspor se mêle à la course pour recruter l'ancien attaquant de Liverpool, Daniel Sturridge, qui est actuellement sans club et qui susciterait également l'intérêt de Monaco, souligne le Sunday Mirror.



9h54: Pour The Observer, l'Inter Milan compte bien engager Alexis Sanchez sous forme de prêt, et renforcer encore un peu plus son secteur offensif après l'arrivée de Lukaku.







Les infos de la matinée

Gareth Bale parti pour rester au Real. Que serait le mercato sans ces retournements de situations improbables ? Alors que l’on pensait que Gareth Bale n’avait plus d’avenir au Real, il semblerait que le Gallois rentre finalement dans les plans de Zinédine Zidane. "Je l’ai déjà dit deux ou trois fois, il va rester", a déclaré ce dernier en conférence de presse après la victoire des Merengues au Cela Vigo (1-3). "Vous avez vu le match qu’a fait Gareth", a-t-il ajouté. Très à l’aise sur son flanc droit, le numéro 11 du Real a, il est vrai, été très percutant. Il y a quelques semaines, le joueur de 30 ans était annoncé en Chine, où il aurait pu engranger une véritable fortune. C’est sans doute une carrière encore plus riche que Gareth va gagner en restant à Madrid.

Kosanovic à Al-Jazira, c’est officiel. Le Standard et Al-Jazira Club ont officialisé le transfert du défenseur serbe, pour une somme située aux alentours de 600.000 euros.

à Pérouse. Angella, prêté par Udinese la saison dernière au Sporting Charleroi, a signé un contrat avec le club de Pérouse (Série B) pour les trois prochaines saisons.