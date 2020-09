Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R. - Landry Dimata était à deux doigts de quitter Anderlecht ! Selon RMC Sport, Dijon, un club de Ligue 1, avait trouvé un accord avec les Mauves mais le joueur avait décliné l'offre.



- Gand prête Giorgi Kvilitaia à un club chypriote. Après deux saisons chez les Buffalos, l'attaquant géorgien de 26 ans rejoint sous la forme d'un prêt d'une saison le club d'Anorthosis Famagusta. Le Gantois est à la recherche de temps de jeu chez le vice-champion de Chypre.

© D.R. - Chelsea prête une jeune pépite à West Bromwich. Conor Gallagher (20 ans) a signé un nouveau contrat de 5 ans avec les Blues. Il est prêté dans la foulée à WBA. Le milieu de terrain anglais a été prêté à Charlton et Swansea la saison passée.



© D.R. - Un examen pour rien pour Luis Suarez ? L'attaquant uruguayen a réussi son examen d'italien ce jeudi, nécessaire pour obtenir un passeport et jouer en Italie. Mais, selon Sky Sports, les dernières négociations du joueur avec l'Atletico Madrid semble avoir fait capoter le dossier turinois. La perspective de continuer en Espagne aurait fait tournoi la tête au joueur du Barça. La Juve ne poursuivra pas les négociations, toujours selon le journal brittannique.

© D.R. - L'AS Rome et Naples sont parvenus à un accord pour Arkadiusz Milik. Sky Italia rapporte que l'attaquant polonais va signer un contrat d'un an à Naples et ira ensuite à Rome sous la forme d'un prêt payant de 3 millions €, avec une obligation d'achat de 15 millions € et 7 millions € de bonus.



© D.R. - Jordi Mboula quitte l'AS Monaco. Le joueur prêté au Cercle de Bruges la saison passée avait été prêté en janvier à Huesca. Cette fois, il rejoint définitivement l'Espagne à Majorque. "L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le club espagnol du Real Club Deportivo Majorque pour le transfert de l’ailier droit âgé de 21 ans", a annoncé le club monégasque.

- Keita Baldé va passer sa visite médicale à la Sampdoria aujourd'hui selon Foot Mercato. L'ailier sénégalais ne rentre plus dans les plans de l'AS Monaco.

- Vers un échange Lucas Paqueta (AC Milan) - Memphis Depay (OL) ?. Selon Sky Italia, l'Olympique lyonnais serait proche d'un accord pour le milieu de terrain brésilien avec le club des Rossoneri. Pour ce faire, le club français envisagerait d'inclure Memphis Depay dans les négociations. Une bonne alternative pour Lyon puisque le Barça n'est, pour le moment, pas en mesure de payer l'ailier néerlandais.

- Le PSG songerait à Mattia De Sciglio (Juventus) pour remplacer Juan Bernat, gravement blessé au genou. Le club parisien chercherait un nouvel arrière gauche, il s'intéressait à l'Italien de 27 ans, capable de jouer à droite comme à gauche. Cette piste était déjà explorée par Leonardo durant les derniers mercatos.