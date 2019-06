De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.



A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Luka Elsner ne devrait finalement pas devenir le prochain entraîneur du Sporting Charleroi. Le Franco-Slovène, qui a été en discussion avec la direction carolo pendant tout un temps pour succéder à Felice Mazzù à la tête des Zèbres, devrait prendre finalement la direction de la France et plus précisément du club d’Amiens. L’entraîneur de 36 ans, arrivé il y a un an à l’Union Saint-Gilloise en provenance de Paphos, remplacerait Christophe Pélissier au sein du club de Ligue 1. L’officialisation devrait être faite rapidement. Ce départ intervient alors que Luka Elsner était cité avec insistance du côté de Charleroi, un club avec lequel il avait pourtant un accord. Les discussions entre le coach slovène et le club zébré semblaient positives mais n’ont finalement pas abouti. La direction carolo tentera de trouver son futur homme fort avant la reprise des troupes zébrées fixée au lundi 24 juin.

- À la recherche d’un attaquant de pointe, Genk et Anderlecht suivent Michael Frey, un Suisse de 24 ans qui évolue à Fenerbahçe. Double buteur contre Anderlecht en Ligue Europa la saison passée, le costaud Frey (1,88 m) n’a pas assez joué à son goût dans une saison compliquée pour le club turc. Le Leeds de Bielsa le suit mais Frey n’est pas certain de vouloir évoluer en D2 anglaise. Genk est la piste la plus chaude mais Anderlecht le garde à l’œil. Arnesen, dont le beau-fils était T2 à Fenerbahçe l’an passé, connaît bien les qualités du joueur. Il faudra débourser au moins 4 millions.

- Dennis Appiah s'est engagé avec le FC Nantes. Le pensionnaire de Ligue 1 a déboursé la modique somme de 750 000 euros. C'est le premier transfert sortant d'Anderlecht. Il pourrait être rapidement suivi de celui d'Ivan Santini qui intéresse lui aussi Nantes. Ognjen Vranjes devrait rejoindre l'AEK Athènes via un prêt sans option d'achat.

-Le Club Bruges aimerait faire de Wamangituka le successeur de Wesley mais la concurrence est rude pour le joueur du Paris FC. Marseille, Toulouse et Braga sont notamment dans la course. Comme toujours dans ce cas-là, le prix monte. Le Paris FC aimerait aujourd’hui en obtenir 7 millions. Découvrez pourquoi le joueur n'a pas rejoint Anderlecht presque gratuitement l'été dernier.

- Genk voit trois de ses joueurs sur le départ. Ruslan Malinovskyi est toujours très suivi par l'Atalanta. Dieumerci Ndongala pourrait rejoindre le Besikstas ou la MLS. Manuel Benson attire également les convoitises mais devrait rester dans le club champion de Belgique.

- Kayembe devrait prolonger à Anderlecht. Les Mauves veulent faire confiance à leur jeune de 21 ans en le prolongeant jusqu'en 2022.

- Boljevic n'a toujours pas été officialisé par le Standard alors que le joueur a bien passé sa visite médicale. Amir Rrahmani a lui rejeté une première offre de contrat. Le dossier reste d’actualité mais le Standard n’entend pas, à l’avenir, céder à toutes les demandes des joueurs et de leurs agents.

- Pour rappel, le Standard négocie l’achat définitif de Vanheusden à hauteur de 18-20 M €, avec clause de rachat pour l’Inter. Du côté de l’Inter, on n’a rien entendu de la part du Matricule 1, qui, il est vrai, garde un œil sur le joueur, au même titre que de nombreux clubs, sans pour autant qu’il y ait quelque chose de concret. Certains y verraient une manœuvre de la direction anversoise pour déstabiliser son homologue liégeoise, qui garde bien la main. Enfin, le PAOK Salonique attend une 2e offre du Standard entre 1,2 M et 1,3 M € pour El Kaddouri, la première (1 M €) ayant été refusée.

-Peter Mutumosi en test au Standard. Le médian défensif congolais débutera jeudi. Après les succès de Luyindama, Bokadi et dans une moindre mesure Bolingi, le Standard continue de scruter le marché congolais. C'est ainsi que les Rouches vont accueillir dès jeudi pour la reprise, un jeune médian défensif congolais, Peter Mutumosi. À 21 ans, cet international U23 joue à l'AC Rangers. Médian défensif (1m75), Mutumosi est surnommé Verratti dans son pays.

- Oud-Heverlee Louvain n’a pas reconduit les contrats de Julien Gorius, Joeri Dequevy et Dimitri Daeseleire.

- Hugo Cuypers (22 ans) a signé pour 4 ans à l’Olympiacos. Le Belge (ex-Standard) n’a pas joué cette saison. Il appartenait à Ergotelis (D2 en Grèce), qui a essayé de le vendre à l’AEK la saison passée. Il avait inscrit 22 buts en D2. Mais Cuypers avait refusé. Il est possible que l’Olympiacos le prête à un autre club.



© D.R. - En théorie, Dodi Lukebakio doit reprendre l’entraînement avec Watford, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais le gaucher espère pouvoir quitter l’Angleterre et un club naturellement tenté de faire monter les enchères vu la saison et le potentiel du Diablotin. Son objectif reste de rejoindre une formation où il pourra poursuivre sa progression, avec l’idée de disputer au minimum la Ligue Europa et au mieux la Ligue des champions. Le Bayer Leverkusen s’est intéressé à lui. Même s’ils ont recruté le Parisien Moussa Diaby, les Allemands pourraient revenir à la charge, notamment en cas de départ de Kai Havertz. Comme Lille, attentif à sa situation dans le cadre de la succession de Nicolas Pépé qui possède un bon de sortie.

- Selon la presse anglaise, Romelu Lukaku n'irait pas au bras de fer avec Manchester United pour forcer un départ. Le buteur belge est cité avec insistance du côté de l'Inter. Il découvrirait ainsi la Serie A.



- L'Athlético Madrid se pencherait sur le cas Granit Xhaka. Le joueur d'Arsenal pourrait rejoindre l'Espagne en cas de départ de Rodri pour Manchester City.

- Selon The Sun et repris par Skysports, le Real Madrid pourrait attirer Christian Eriksen depuis Tottenham grâce à une enveloppe de 50 millions d'euros à laquelle s'ajouterait Dani Ceballos dont Zidane voudrait se séparer.

- La Chine s'intéresse de prêt à Rafael Benitez. Le manager de Newcastle aurait reçu une offre de 15 millions par an de la Chinese Super League. Cela ne laisserait pas indifférent l'Espagnol.



© D.R. - Nabil Fekir et Tanguy Ndombele pourraient quitter Lyon dès cet été. Il n'y aura transfert qu'en cas d'offres intéressantes. Si Fekir pourrait compter sur l'intérêt de Liverpool, Ndombele aurait celui de Tottenham.



© D.R. - Riza Durmisi intéresse l'Olympique de Marseille. Le joueur de La Lazio pourrait quitter la Serie A contre un chèque de 4 millions d'euros.





© D.R. - Hoffenheim signe Franko Kovacevic. Le joueur de 19 ans débarque directement du club croate Hajduk Split.