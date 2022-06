Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live. Si vous avez manqué les nouvelles d'hier, il n'est pas trop tard pour les consulter.

- 10h35: Fin de l'histoire d'amour entre Mohamed Salah et Liveprool dans un an ? Selon The Mirror, les exigences salariales de l'Egyptien sont trop élevées et il n'est pas impossible que son contrat arrivant à son terme l'année prochaine ne soit pas prolongé. L'ancien attaquant de la Roma demanderait 400 000 livres par semaine, contre 200 000 obtenus actuellement.

- 10h30 : Ca traine pour Christophe Galtier au PSG. Cible numéro un pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien, le tacticien de Nice a désormais un prix. Et selon nos confrères de l'Equipe, "le PSG n'a pas répondu favorablement au tarif demandé par les Aiglons", à qui il reste encore deux ans de contrat sur la Côte d'Azur.

- 10h20: Le PSG a tenté Vinicius. Selon Marca, le club français aurait tenté de recruter le buteur en finale de la dernière Ligue des Champions. Mieux, les Parisiens lui auraient proposé un salaire mirobolant puisqu'en cas de signature, le Brésilien aurait touché 40 millions d'euros nets par an. Sous contrat au Real jusqu'en 2024, l'attaquant a informé sa direction de cette offensive parisienne. Résultat ? Il devrait prolonger son bail dans la capitale espagnole jusqu'en 2026 ou 2027 et verrait une augmentation de salaire d'environ 10 millions par an.

- 10h: Sadio Mané au Bayern ce mardi. Le Sénégalais débarquera en Bavière ce mardi où il réalisera ses tests médicaux avant d'être présenté mercredi d'après Marca. Liverpool touchera 35 millions d'euros pour la vente de son attaquant de 30 ans.

- 9h45: Chelsea tient le remplaçant de Romelu Lukaku. En cas de départ du Diable vers l'Inter, les Londoniens voudraient s'offrir les services de Raheem Sterling pour le remplacer selon The Mirror.

- 9h30: accord trouvé entre Raphinha et le Barça.... mais pas encore avec Leeds. Selon Fabrizio Romano, le Brésilien et le club catalan sont tombés d'accord sur un contrat de cinq ans mais les Blaugranas ne sont pas disposés à débourser les 55 millions demandés par Leeds, du moins pour le moment... Joan Laporta devra se montrer réactif car plusieurs clubs de Premier League pourraient être tentés. Le journaliste italien parle d'un intérêt d'Arsenal même si aucune offre n'a été formulée.