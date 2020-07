Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :

15h17: Victor Osimhen a passé sa visite médicale à Naples. Le transfert de l'attaquant nigérian devrait signer pour six ans en faveur des Napolitains dans les prochaines heures pour 81 millions d'euros.

14H59: L'agent de Kevin De Bruyne, Patrick De Koster, interrogé par Het Laatste Nieuws, a affirmé qu'un départ de son poulain de Manchester City n'était pas à l'ordre du jour, même si les Citizens avaient été privés de Champions League : "Kevin est super heureux à Manchester avec sa famille. Il ressent de la reconnaissance et joue dans de bonnes conditions. Et cela dans une des meilleures équipes du monde. Dans la meilleure compétition. En Premier League, tu joues chaque jour une finale" a expliqué De Koster.

14h40: Selon Mundo Deportivo, le vestiaire du FC Barcelone souhaiterait voir Patrick Kluivert comme futur entraîneur des Blaugranas. Le Néerlandais fait déjà partie de l’organigramme du Barça en tant responsable de la formation des jeunes depuis le début de saison dernière. Pourtant l'ancien attaquant du Barça ne possède encore aucune expérience en tant qu'entraîneur principal. En Espagne, on estime qu'il doit devenir "le Zidane de Barcelone.", c'est-à-dire une ancienne gloire du club qui deviendrait l'entraîneur à succès.

14h35: Besnik Hasi a prolongé son contrat avec la formation d'Al Raed en Arabie Saoudite pour une saison. L'Albano-kosovar de 48 ans, ancien T1 d'Anderlecht, travaille au club de la ville de Buraidah depuis l'été 2018. Ses assistants belges Steven Vanharen et Bernd Thijs resteront également un an de plus au Moyen-Orient. Hasi a terminé sa première saison avec Al Raed à la huitième place du championnat.

14h30: Bientôt un premier transfert entrant pour le Club Bruges ? Annoncée depuis quelques jours, l'arrivée du Nigérian Bright Osayi-Samuel ne serait plus qu'une question de détails. L'ailier de 22 ans a inscrit six buts et délivré 9 assists pour QPR cette saison en Championship. Les Blauw & Zwart seraient prêts à débourser 5 millions d'euros.

14h25 : Le Nigérian Philip Azango ne suivra pas la même trajectoire que ses compatriotes Moses Simon et Samuel Kalu à La Gantoise. Arrivé en provenance de Trencin il y a deux saisons, l'attaquant de 23 ans retourne en Slovaquie où il sera entraîné par le Belge Stijn Vreven. En deux saisons, Azango n'a disputé que deux rencontres avec les Buffalos.

14h21 : Saint-Trond se sépare de Mohamed Buya Turay. Le Sierraléonais de 25 ans quitte le Limbourg pour tenter sa chance en Chine, chez Habei China Fortune. Arrivé en 2018 en provenance du club suédois de Dalkurd pour un montant record de 1,8 millions d'euros, l'attaquant ne s'est jamais imposé chez les Canaris n'inscrivant qu'un seul but en sept rencontres disputées.