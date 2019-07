Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

- 20h10: Teddy Chevalier quitte Courtrai pour Valenciennes en Ligue 2 française

Teddy Chevalier quitte Courtrai pour faire son retour en France où il va porter les couleurs de Valenciennes en Ligue 2 française, a annoncé le club courtraisien de Jupiler Pro League vendredi.

- 19h30: l'ancien standarman Anthony Knockaert est sur le point de rejoindre Fulham, où il passe actuellement sa visite médicale, selon Skysports.



- 19h30: le Mundo Deportivo annonce que David Alaba pourrait rejoindre le FC Barcelone avant la fin de l'été ! Affaire à suivre...



- 19h15: Youcef Atal, le latéral droit de Nice, pourrait rejoindre le PSG et venir concurrencer Thomas Meunier, selon Le Parisien. Le joueur dispute la finale de la CAN avec l'Algérie, ce vendredi soir.



- 18h45: Kevin Trapp devrait quitter le PSG pour le FC Porto et ainsi rejoindre son idole: Iker Casillas, qui se serait lui-même impliqué dans les négociations.



- 18h20: Bild l'assure: le Bayern est entré en négociations avec le Bétis Séville pour Giovanni Lo Celso.



- 18h10: c'est officiel, le Croate Domagoj Bradaric rejoint le Losc ! L'international U21 s'est engagé pour cinq ans.



- 17h30: Une nouvelle recrue pour Mouscron ! Plus d'infos ici.



- 17h10: la presse portugaise l'assure: Fabio Coentrao (ex-Real Madrid) va rejoindre... le PAOK Salonique !



Les infos du matin

© D.R. - On fait le point sur le mercato des clubs de D1A. Où en sont Anderlecht, Bruges, le Standard de Liège et le reste ? Plus d'infos ici.

- Courtrai a annoncé le transfert d'Eric Ocansey. L'ailier ghanéen de 21 ans arrive en provenance d'Eupen et a signé un contrat de quatre saisons.

- Virton se renforce en vue de la saison qui arrive. Le jeune gardien U21 du Standard, Vincent Rousseau, et le milieu offensif de Red Star, Loïc Lapoussin, se sont engagés avec le club de la province de Luxembourg.

© D.R. - L'Eintracht Francfort aurait déjà trouvé le remplaçant de Sébastien Haller. Selon L'Equipe, le club allemand ciblerait Ludovic Ajorque de Strasbourg.

© D.R. - Le Daily Mail a annoncé que Callum Hudson-Odoi serait proche de signer un nouveau contrat avec Chelsea.

- Le transfert de Romelu Lukaku à l'Inter tarde et les Italiens sont déjà à la recherche d'un plan B. La Gazzetta dello sport rapporte un intérêt de l'Inter pour Rafael Leao de Lille. Un plan B qui pourrait vite devenir le plan A.

- West Bromwich Albion a vendu son attaquant, Salomon Rondo, au club chinois de Dalian Yifang. Le club a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

© D.R. - Le FC Barcelone souhaiterait attirer David Alaba si l'on en croit El Mundo Deportivo. Mais le joueur autrichien est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2021. De plus, il ne serait que la doublure de Jordi Alba.

- Getafe a officialisé le transfert de Marc Cucurella en provenance du FC Barcelone.

- D'après Sky, le FC Barcelone met tout en oeuvre pour faire revenir Neymar Jr. Les Catalans auraient désormais proposé 100 millions d'euros et deux joueurs au PSG.

- L'Espagne s'intéresse à Hatem Ben Arfa. L'Equipe rapporte que le Betis Séville, Leganes et l'Espanyol Barcelone seraient intéressés par l'attaquant français.

© D.R. - Un an après son arrivée, le gardien Mattia Perin quitte la Juventus pour rejoindre Benfica. Le club portugais a déboursé 15 millions d'euros pour le joueur.

- Cela risque d'encore bouger à la Juventus. Selon le Corriere dello sport, le club italien aurait donné trois jours à Paul Pogba pour prendre une décision. Sur la liste des départs, on retrouverait Blaise Matuidi, Douglas Costa et Joao Cancelo.

- André Silva, prêté l'an dernier par l'AC Milan au FC Séville, pourrait rejoindre l'AS Monaco. Il devrait remplacer Radamel Falcao.

- Sandro Tonali n'est pas à vendre et le président de Brescia, Massimo Cellino, l'a fait savoir dans une interview accordée à nos confrères de la Gazzetta dello sport. Le PSG était intéressé par le profil du joueur.

© D.R. - André Villas-Boas, l'entraîneur de Marseille,a fait comprendre qu'Alvaro Gonzalez devrait bientôt rejoindre ses coéquipiers aux USA. Selon RMC, le défenseur central de Villarreal devrait passer sa visite médicale ce vendredi.

- D'après RMC, William Saliba serait sur le point de rejoindre Arsenal. Le défenseur de Saint-Etienne devrait quitter la France pour un montant de 29 millions d'euros.

- Radamel Falcao pourrait quitter l'AS Monaco. Sky Allemagne dévoile que l'attaquant colombien aurait trouvé un accord avec Galatasaray. Le FC Porto et l'Espanyol Barcelone seraient intéressés par le joueur de l'ASM.

- Le FC Porto pousse pour Kevin Trapp. Le club portugais aurait proposé 6 millions d'euros au PSG pour le gardien allemand.

- Bruno Ecuele Manga rejoint officiellement Dijon pour trois saisons en provenance de Cardiff City.