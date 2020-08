Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R. - Le Cercle de Bruges a annoncé l'arrivée d'Ike Ugbo. Le joueur est prêté par Chelsea.



- Romain Matthys est prêté par le KAS Eupen au RWDM. Dans la hiérarchie des gardiens, il sera deuxième derrière Anthony Sadin.

© D.R. - Düsseldorf attire en prêt d'Augsboug le jeune défenseur central, Kevin Danso âgé de 21 ans.

- Philip Heise est prêté par Norwich au club allemand de Karlsruher SC.

© D.R. - Brighton serait intéressé par le profil de l'attaquant d'Almeria, Dawin Nunez, selon les informations de Sky.



- D'après le Sun, l'Inter Milan aimerait attirer trois joueurs de Premier League, à savoir N'Golo Kanté, Emerson Palmieri et Chris Smalling.

- Manchester City souhaiterait transférer Kalidou Koulibaly de Naples pour 66 millions d'euros si l'on en croit les propos du Daily Mirror.

© D.R. - Le Telegraaf nous rapporte que l'Ajax aurait pris contact avec l'agent de Luis Suarez, qui devrait quitter le FC Barcelone.



- Zouhair Feddal quitte le Betis Séville pour rejoindre le Sporting Portugal. C'est le club portugais qui a annoncé, sur Twitter, le transfert du Marocain.

- Liberto Beltran a officiellement quitté le Betis Séville pour rejoindre Albacete. Le joueur était libre de tout contrat.

© D.R. - Paulo Dybala devrait bien rester à la Juventus. Son agent a répondu aux rumeurs en confirmant l'envie de son client de continuer l'aventure avec Turin.



- D'après la Gazetta dello Sport, Artur Ionita s'est engagé avec Benevento pour une durée de trois ans. Le club italien a dû offrir un million d'euro à Cagliari pour s'offrir les services du joueur moldave.

- La Lazio ne lâcherait pas la piste James Rodriguez mais la Gazetta dello Sport nous apprend que le club italien ciblerait également Rafinha et Xherdan Shaqiri.

- Un accord aurait été trouvé entre l'AS Rome et Naples pour le transfert d' Arkadiusz Milik d'après la Gazetta dello Sport. Naples demanderait 15 millions d'euros et le jeune Cenzig Under selon le Corriere dello Sport.

© D.R. - Lyon a officialisé sur son compte Twitter l'arrivée du jeune joueur, Cenk Ozkaçar.



- Vakoun Bayo a été présenté par Toulouse à la presse. Le jeune attaquant est prêté une saison par le Celtic Galsgow.

© D.R. - José Holebas revient à l'Olympiacos. Après avoir porté les couleurs de Rome et de Watford, le joueur Grec est de retour en Grèce.



- Pedro Gonçalves quitte Famalicao pour rejoindre le Sporting Portugal. Le jeune joueur de 22 ans vient ainsi renforcer le milieu de terrain du club.