Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Mehdi Carcela refuse une offre en provenance d'un club qatari ! Le meneur de jeu des Rouches ne s'engagera pas avec Al-Sailiya SC. Les raisons du refus ici.



- Du côté du Pays Noir, Omid Noorafkan est en partance pour le Stepahan FC. Il avait déjà été prêté dans le championnat iranien la saison passée.





© D.R. - Gareth Bale reste finalement au Real ! C'est ce qu'a confirmé son entraineur Zinédine Zidane en conférence de presse. Avec la blessure d'Hazard, le Gallois a retrouvé du temps de jeu ce week-end (victoire 1-3 face au Celta Vigo) et est donc bien parti pour une nouvelle saison à la Casa Blanca. A moins qu'une offre faramineuse chinoise ne vienne jouer les troubles-fêtes...

- Avec l'officialisation imminente du départ de Coutinho au Bayern Munich, le retour de Neymar au Barça semble plus que compromis. Plus d'infos ici.

- Le Real aurait lancé une dernière offensive pour tenter de recruter Christian Eriksen. Les Madrilènes essayent désespérément de renforcer leur entrejeu et aurait offert 65 millions aux Spurs pour le Danois de 27 ans. Eriksen arrivera à la fin de son contrat en juin 2020 et plusieurs sources estiment qu'il ne souhaiterait pas prolonger à Tottenham.





© D.R. - L'Inter se penche sur Alexis Sanchez ! D'après SkySports Italia, les représentants des Nerazzurri sont à Manchester en train de négocier le prix d'un potentiel prêt avec option d'achat. Sur une voie de garage à Man U, le Chilien rejoindrait alors son grand ami Romelu Lukaku.



- Toujours d'après SkySports, l'Inter n'est pas rassasié avec l'arrivée de Big Rom pour renforcer son avant-garde. Le club lombard est également en pourparlers avec Fernando Llorente, libéré par Tottenham cet été.

- Dimanche soir, le sulfureux Mario Balotelli s'est engagé à Brescia et retrouvera le Calcio cette saison. Le buteur italien quitte donc Marseille libre de son contrat. Il n'était plus retourné en Série A depuis 2016. Retour à la "casa" pour Super Mario.

- Naples et Hirving Lozano, ce n'est plus qu'une question de jours. D'après Sky Italia, le Napoli tiendrait enfin sa grosse recrue offensive. L'ailier mexicain du PSV couterait 42 millions d'euros et s'engagerait pour les cinq prochaines saisons. La Gazzetta dello Sport, quant à elle, rapporte que les Napolitains jettent également leurs dernières forces dans la bataille pour acquérir Mauro Icardi. Un éventuel transfert rapporterait 65 millions d'euros à l'Inter. De quoi atténuer le prix onéreux déboursé pour Romelu Lukaku.

- Selon les informations du journal L'Equipe, la Juventus pisterait Moussa Dembélé. Des observateurs turinois ont scruté l'avant-centre de l'OL plusieurs fois au cours des dernières semaines. Une offre de la Vieille Dame pourrait survenir dans les derniers jours du mercato mais pas sur que Jean-Michel Aulas acceptera de perdre sa jeune pépite.





© D.R. - D'après l'émission hebdomadaire Téléfoot, le PSG réclamerait Varane et Vinicius en échange de Neymar... Les Merengue seraient enclin à laisser partir un ou plusieurs joueurs au club parisien en plus d'une somme d'argent en contrepartie de la star brésilienne. Le Real n'entend pas perdre ces deux éléments et voudrait plutôt inclure James Rodriguez ou Keylor Navas dans la transaction. Le dossier semble fort épineux.

- Indésirable à Chelsea, Tiémoué Bakayoko intéresse les dirigeants parisien explique le Mirror. L'AS Monaco chercherait également à rapatrier son ancien milieu de terrain de 24 ans.





© D.R. - Le Bayern est en feu en cette fin de mercato estival ! Après l'arrivée de Michaël Cuisance et Coutinho, les Munichois attirent dans leur rang Liam Morrison, une jeune promesse du Celtic. Le joueur de 16 ans intègre l'équipe espoirs cette saison.



- Les nouveaux transfuges du Bayern font de l'ombre à d'autres... Renato Sanchez a confirmé ses envies d'ailleurs. Peu ravi par son temps de jeu face au Hertha Berlin de Lukebakio ce week-end, le milieu portugais a révélé au micro de Sport1 : "Ce n'est pas une bonne situation pour moi. C'est la deuxième fois que je souhaite rejoindre un autre club mais ils (le Bayern) ne veulent pas me laisser partir. Cinq minutes ce n'est pas assez pour moi." Voilà qui est clair...