- Bruges proche de deux nouvelles recrues. Plus d'informations ici.

- Tottenham va passer à l'action pourselon le. En cas d'offre satisfaisante, il ne sera pas retenu par Lyon.

- Toujours chez les Spurs, la direction du club garderait Adama Traoré à l’œil en cas de départ de Harry Kane à Manchester City avant la fin du mercato selon le Daily Mail. L'ailier droit de Wolverhampton est estimé à 30 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

- Barcelone demande 15M€ pour lâcherselon. Avec ses difficultés financières, le Barça est incapable de prolonger son joueur qui n'a plus qu'un an de contrat et qui a des demandes salariales importantes. Leipzig aurait déjà proposé 8M€, une offre rejetée par les Blaugranas.

- Marcos Llorente a prolongé son contrat avec l'Atlético jusqu'en 2027.

va signer à la Lazio. Selon, le joueur espagnol va passer d'un club romain à l'autre et va signer à la Lazio où il retrouvera, qu'il a connu à Chelsea.

- Weston McKennie (Juventus) n'est pas intransférable. Le journaliste Gianluca Di Marzio explique que le joueur américain ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante.

- Le Bayern sur la piste de. Selon, le club bavarois serait très intéressé par le défenseur allemand du PSG et serait prêt à offrir 12M€ pour s'attacher ses services. Une information toutefois démentie par

(Chelsea) arrive aujourd'hui à Lyon selon. Les deux clubs sont d'accord pour un prêt du latéral brésilien en Ligue 1.

va signer à Flamengo. Selon, le club va payer 1M€ à Manchester United pour un prêt d'un an du Belgo-brésilien et possédera une option d'achat à 15M€.