Journal du mercato (19/09): Luis Suarez refuse d'aller jouer en MLS, Bale toujours plus proche de Tottenham Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 12h05: Leicester possède un accord avec la Roma pour Cengiz Under et semble prêt à laisser Demarai Gray, convoité par plusieurs clubs, selon le Daily Mail.



- 11h25: Sky Sports affirme que le FC Barcelone a échoué à transférer un latéral de... Norwich. Max Aarons intéresse les Catalans mais l'international anglais U21 ne reçoit pas de bon de sortie de son club. Le Bayern et le PSG sont également intéressés par le prometteur arrière droit.



- 11h20: le Daily Mail affirme que le Real Madrid aurait promis le n°11 à Asensio, preuve supplémentaire que le transfert de Bale à Tottenham est brûlant.



- 11h: Luis Suarez refuse de quitter l'Europe ! Convoité par l'Inter Miami, l'attaquant uruguayen aurait refusé un salaire de 8 millions d'euros par an selon ESPN. Le joueur du Barça était tout proche de signer à la Juventus mais l'arrivée de Dzeko, programmée dans les prochains jours, rebat les cartes.



- 10h35: Bertrand Traoré à Aston Villa, c'est officiel ! Le désormais ex-attaquant de Lyon rapporte 20 millions d'euros aux Gones.



- 10h15: le Real Madrid chercherait à prêter Luka Jovic, selon AS. L'attaquant a reçu très peu de temps de jeu, la saison dernière.



- 10h: le latéral gauche brésilien de Porto Alex Telles est plus proche que jamais de Manchester United, prêt à lâcher les 20 millions d'euros nécessaires à son acquisition.



- 9h30: comme nous l'expliquions ce vendredi soir, Diogo Jota (Wolverhampton) est proche de Liverpool. Sky Italia annonce même un accord pour un contrat de 5 ans et une indemnité de transfert de 45 millions d'euros.