Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos:

Les infos du matin:

© D.R. - Cela bouge pour Paul José Mpoku. Plus d'infos ici.

- Timothy Derijck à la relance à Courtrai? Selon HLN, le défenseur de 32 ans pourrait partir du club afin de mettre en concurrence Karel Kagelmacher. Les deux clubs ne sont pas encore d'accord sur le prix du transfert. Les Buffalos ont déjà refusé une offre de 600.000 euros pour le Belge.

© D.R. - Bruno Fernandes (25 ans) est ciblé par Manchester United depuis de longs mois. On pensait l'affaire entérinée depuis la semaine dernière. Pourtant, le Portugais est toujours un joueur du Sporting Portugal. Hier, Sky Sports affirmait que le joueur voulait devenir un Red Devil coûte que coûte.

- Isaac Mbenza espère se relancer lors de ce mercato. Alors qu'il doit se contenter de très peu d'apparitions du côté d'Huddersfield (6 exactement), plusieurs écuries seraient intéressées par les services du Belge selon L'Equipe. En effet, Fulham (qui évolue en Championship) mais surtout Bournemouth qui joue la relégation en Premier League pisteraient l'ailier. Pour rappel, son club était descendu en division deux anglaise l'an dernier mais avait tout de même lever l'option d'achat de 13 millions d'euros du côté de Montpellier pour garder le joueur passé par le Standard en 2016/2017.

Tottenham sur Slimani? L'Algérien qui cartonne cette saison avec l'AS Monaco (7 buts et 7 assists) en duo avec Ben Yedder pourrait être cédé. En effet, le nouveau coach espagnol Moreno privilégie Keita Baldé pour accompagner l'international français en attaque. Les Spurs veulent recruter l'avant pour remplacer Harry Kane qui est blessé pour de longs mois.

© D.R. - Paco Alcacer intéresse l'Atletico Madrid. Si les Colchoneros espèrent attirer Edinson Cavani à tout prix, le joueur de Dortmund ferait office de plan B. Mundo Deportivo annonce que l'international de la Roja aimerait plier bagages afin de retrouver du temps de jeu. Auteur l'an dernier de 18 buts en Bundesliga, il ne cumule que 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. De plus, la machine Haaland s'est déjà mise en route avec un triplé en 23 minutes ce week-end. Dur dur la vie de buteur...



© D.R. - Jérôme Boateng est toujours là du côté du Bayern Pourtant, Arsenal espère toujours attirer le défenseur selon Star. L'autre piste mènerait à Dayot Upamecano.



© D.R. - L'AS Roma suivrait Adnan Januzaj selon HLN. Les discussions sont en cours entre les trois parties et une décision devrait déboucher en milieu de semaine selon le média flamand. Un prêt avec option d'achat obligatoire serait à l'étude. Il doit venir compenser la perte de Nicolo Zanolo qui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison à cause d'une rupture des ligaments du genou. Le Diable rouge serait en concurrence avec Shaqiri qui joue très peu à Liverpool.



- L'Inter brasse large lors de ce mercato. Antonio Conte, le coach intériste, a parlé des sujets chauds en conférence de presse. Il a confirmé que les négociations avançaient bien avec Olivier Giroud et Christian Eriksen. Pour le premier, il a déclaré: "Je ne nie pas que nous ayons discuté avec l'entourage de Giroud et maintenant nous allons faire le bon bilan. Les deux opérations - celle-ci et celle de Politano - pourraient être liées mais ce qui ne se passe pas aujourd'hui sur le marché peut se produire demain." Pour le second, "Eriksen est un joueur de Tottenham dont le contrat expire en juin. Le fait d'être allé dîner avec son agent est légitime, autorisé par les règles en vigueur et donc non limité. De la à dire s'il arrivera en janvier ou juin, il y a de la concurrence sur le dossier et nous ne savons pas ce qui va se passer."

- Manchester United ne pourrait pas luter pour Kalidou Koulibaly. En effet, l'ancien défenseur de Genk serait suivi par le PSG qui serait prêt à lui offrir un contrat de 10.2 millions de livres selon Daily Mail. Les Mancuniens ne voudraient pas s'aligner sur ce chiffre astronomique.

© D.R. - Un ancien de Gand vers Toulouse? Lovre Kalinc qui ne joue plus du tout du côté d'Aston Villa intéresse le TéFéCé selon HLN. Genk était également sur le portier. Il devrait remplacer Baptiste Reynet qui passerait second dans la hiérarchie dans les cages du dernier de Ligue 1.



- Le PSG devrait perdre Layvin Kurzawa gratuitement en fin de saison selon France Football. Les Londoniens espéraient recruter le latéral gauche de 27 ans dès cet hiver.