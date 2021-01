Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R.

- Anderlecht veut continuer à dégraisser son noyau durant ce mercato d'hiver. Découvrez ici quels joueurs devraient quitter le club.

- La nouvelle recrue de Bruges devrait évoluer, dans un premier temps, en D1B avec le Club NXT. Plus d'infos ici.

- Le Cercle de Bruges devrait enregistré une nouvelle arrivée selon Het Nieuwsblad. Strahinja Pavlovic devrait être prêté par l'AS Monaco au club belge. Le joueur serbe serait déjà en Belgique et se serait déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. Monaco avait payé 1 million d'euros au Partizan Belgrade pour le joueur serbe l'an dernier mais ce dernier n'a joué qu'une seule rencontre avec les Monégasques.

- D'après Het Nieuwsblad, Manuel Benson de l'Antwerp serait ciblé par le FC Groningen et le PEC Zwolle aux Pays-Bas. Benson joue peu cette saison, notamment à cause d'une blessure, et pourrait se relancer chez nos voisins.

© D.R.

a rejoint Schalke 04 jusqu'en fin de saison. Le joueur revient dans un club qu'il connaît bien, il a porté les couleurs du club de 2010 jusque 2017. Il portera le numéro 21.

- L'attaquant de Mayence, Jean-Philippe Mateta serait à Londres et devrait passer ses tests médicaux dans les prochaines heures selon Sky Sports. Le joueur devrait être prêté à Crystal Palace pour une durée de 18 mois et un montant proche des trois millions d'euros avec une obligation d'achat fixée à 15 millions d'euros.

- Marca affirme que David Alaba du Bayern Munich aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. il devrait rejoindre le club espagnol en juin prochain et pour une durée de quatre ans.

© D.R.

nous informe que Tottenham pourrait bientôt passer à l'action pour l'attaquant de Southampton,. Il devrait venir renforcer la ligne offensive des Spurs.

- Chelsea et l'AC Milan seraient sur le point de trouver un accord pour Fikayo Tomori si l'on en croit les informations de La Gazetta dello Sport.

- RMC Sports nous informe qu'Aston Villa et Marseille auraient trouvé un accord pour le transfert de Morgan Sanson. Le club anglais devrait débourser 18 millions d'euros pour le joueur de l'OM.

- D'après The Athletic, Chelsea se préparerait à faire une offre au Borussia Dortmund pour Erling Haaland. Le club anglais devrait passer à l'action lors du prochain mercato d'été.

© D.R.

- Le FC Séville aurait communiqué à West Ham le prix deselon. Le club espagnol demanderait un peu moins de 40 millions d'euros pour son joueur.

- Martin Odegaard devrait quitter le Real Madrid selon Marca. Le joueur norvégien aurait demandé à la direction de le laisser partir pour acquérir de l'expérience et du temps de jeu.

- Le FC Barcelone pourrait perdre un défenseur durant le mercato. D'après La Gazetta dello Sport, Parme aimerait s'offrir les services de Jean-Clair Todibo.

© D.R.

- Dijon a officialisé le départ d'. Le joueur est prêté à Nancy jusqu'au terme de la saison.

- La Voix du Nord révèle que Facundo Medina de Lens serait suivi par Manchester United. Le club anglais serait prêt à faire une offre de 12 millions d'euros pour le joueur.

- Kylian Mbappé devrait rester au PSG selon Mauricio Pochettino. Le coach l'a confirmé, dans l'émission El Larguero, et a fait comprendre que le joueur était heureux à Paris.

- Le Figaro rapporte que Nîmes aurait trouvé un accord avec Yann Gboho. Toutefois, le club français n'aurait pas encore rencontré les dirigeants du Stade Rennais.

© D.R.

- Selondevrait passer ses tests médicaux à Parme et devrait donc quitter l'AC Milan.

- Cagliari aurait reçu une offre de West Ham pour Giovani Simeone selon Sky Italia.

- Naples serait proche d'avoir trouvé un accord avec l'OM pour Arkadiusz Milik selon RMC Sport. Le Polonais devrait être prêté un an et demi avec une option d'achat de 8 millions d'euros, plus 4 millions d'euros de bonus.

- Omar Colley pourrait bien entrer dans l'histoire du football italien selon Sky Italia. D'après le média italien, le joueur de la Sampdoria pourrait rejoindre la Genoa, l'autre club de la ville ce qui serait une première entre les deux clubs. Reste à voir si la Sampdoria et le Genoa peuvent trouver un accord.