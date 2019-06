De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.



A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Le fil infos





Les infos du matin

© D.R. - Kevin Mirallas découvrira-t-il le championnat de Belgique ? Le buteur verrait d'un bon oeil un retour au pays. Anderlecht, le Standard et l'Antwerp sont à l'affût ! Rien que cela... Toute l'histoire ici.



- Si le transfert d'Appiah à Nantes est pratiquement conclu, celui d' Adrien Trebel est toutefois compromis. Les Canaris souhaitent rapatrier le milieu de terrain français, mais l’entraîneur Vahid Halilhodzic ne serait pas de cet avis... Vranjes est lui tout proche d'un départ. Toute l'actu du RSCA ici.

- Du côté de Sclessin, Luyindama devrait définitivement quitter le bord de Meuse. Le solide défenseur central va rester au Galatasaray, club turc où il a été prêté avec option d'achat le mercato hivernal dernier. Le TP Mazembe toucherait 40% de la somme de la transaction. Plus d'infos ici.

- Dans le sens des arrivées, les Rouches poursuivent les négociations avec Amir Rrahmani. Le club liégeois serait tombé d'accord avec le Dinamo Zagreb, une somme de 1,7 million avec 300.000 euros de bonus. Les pourparlers butent sur les demandes salariales du joueur kosovar. Mercredi soir, on assurait que le dossier El Kaddouri était bouclé, toujours pas de fumée blanche à Sclessin mais cela ne devrait pas tarder. Enfin, le Standard lorgne sur l'international roumain espoir Alexandru Cicaldau et George Puscas, un attaquant de 23 ans en provenance de Palerme. Peter Mutumosi, un médian défensif congolais de 22 ans, débarque en test. Dans son pays natal, il est surnommé "Verratti".

- Luka Elsner ne viendra pas au Sporting de Charleroi. L'information est désormais officielle. L'entraîneur qui officiait à l'Union-Saint-Gilloise s'est lié avec Amiens. Il s'est engagé pour deux saisons avec une en option. Il sera présenté ce jeudi à 11h lors de la conférence de presse donnée depuis le Stade Crédit Agricole la Licorne.

- Fabien Mercadal est le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges, a indiqué mercredi le club de la Venise du Nord. Le coach français de 47 ans s'est engagé pour deux saisons. C'est la première expérience en dehors de l'Hexagone pour Fabien Mercadal, actif la saison dernière à Caen, relégué en Ligue 2. Il avait auparavant pris place sur le banc de Tours et du FC Paris. Il remplace Laurent Guyot, qui a assuré le maintien du Cercle en D1A avant de quitter son poste pendant les playoffs II.

- Le Beerschot a enregistré l'arrivée d'un nouveau médian. L'Autrichien Raphael Holzhauser s'est engagé pour deux saisons. Il arrive en provenance du Grashoppers Zurich.





© D.R. - Manchester veut blinder Paul Pogba. Selon le Daily Mail, le Français pourrait devenir le plus gros salaire du club avec quelques 560.000 € par semaine, pour le protéger d'un départ vers le Real Madrid, ou d'un retour à la Juve...

- Leighton Baines prolonge d'une année du côté d'Everton. Le back gauche est actif au club depuis de nombreuses saisons.

- Juan Mata a prolongé son contrat avec Manchester United. L'Espagnol restera jusqu'en 2021 et possède une option pour une année supplémentaire.



- John Terry, l'ancienne gloire de Chelsea, prolonge son contrat comme entraîneur adjoint d'Aston Villa jusqu'en 2021.

- Kyle Walker, lui, poursuit son aventure avec Manchester City. Le latéral a paraphé un nouveau contrat le liant au club jusqu'en 2024.

© D.R. - Selon les informations de Radio Catalunya, la famille de Matthijs de Ligt est contre son arrivée au PSG. Son agent, Mino Raiola y est favorable. La famille freine les négociations. Longtemps cité au Barça, le Néerlandais ne devrait pas jouer en Catalogne avec son pote Frenkie De Jong. Raiola aurait refusé les offres du Barça.

- L'attaquant français Guévin Tormin, prêté depuis deux ans au Cercle de Bruges par l'AS Monaco, a signé un contrat de trois ans à Châteauroux, qui évolue en Ligue 2 française. En 2017-2018, Tormin a marqué 7 buts en 26 rencontres toutes compétitions confondues pour le club brugeois, alors en D1B. Cette saison, il a inscrit deux buts et donné cinq assists pour le compte du Cercle en Jupiler Pro League.

© D.R. - L'international espoir italien Riccardo Orsolini quitte la Juventus pour Bologne. Convaincu par son prêt, Bologne disposait d'une option d'achat fixée à 15 millions, désormais activée. Orsoloni n'a jamais porté le maillot des Bianconeri, il affrontera prochainement les Diablotins pour l'EURO U21.



- Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus fait les yeux doux à Dennis Praet ! Auteur d'une bonne saison à la Sampdoria, le Diable Rouge pourrait bien débarquer à la Vieille Dame et donner un nouvel élan à sa carrière, estime le quotidien italien.

© D.R. - Pour rappel, le grand retour de Mats Hummels au Borussia Dortmund a été officialisé. Le défenseur central retourne dans son club de cœur pour 3 saisons. Les Borussen ont tout de même dépensé près de 38 millions d'euros au Bayern Munich pour le rapatrier dans la Ruhr.

© D.R. - Selon Marca, Neymar pourrait se retrouver au... Real Madrid. Détails de l'offre ici. Le PSG, qui cherche un milieu défensif, est intéressé par Casemiro, qui pourrait donc être inclu dans la transaction. De son côté, El Mundo révèle que Lionel Messi en personne a demandé au président du Barça de faire revenir Neymar du PSG. Au milieu de cette transaction se retrouverait Griezmann, qui est très cité au Barça. Reste à voir si le Français est motivé pour aller à Paris. Luis Suarez, l'autre chaînon du fameux trio appelé "MSN" (Messi-Suarez-Neymar), a fait un appel du pied au Brésilien: "Messi est le meilleur joueur du monde, Neymar le deuxième". Les trois joueurs sud-américains sont restés, qui plus est, en très bons termes.

- Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, s'est confié au micro de Sky Sports sur un éventuel départ de l'ailier gallois de la Casa Blanca. "Je ne pense pas qu'il veuille partir en prêt. Il a une belle vie et une maison en Espagne. Je pense qu'il faudrait quelque chose d'exceptionnel à ses yeux pour partir. Et les prêts ne sont pas prévus. Evidemment que la situation de Gareth au Real ne s'est pas améliorée. Mr. Zidane a décidé qu'il peut faire sans lui. Donc nous allons attendre et voir."