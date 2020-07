Le fil info :

Les infos du matin :

© D.R.

- Percy Tau à Anderlecht ? Plus d'informations ici.

-Bruges espère boucler son premier transfert. Le Nieuwsblad annonce que les champions de Belgique voudraient faire signer l'ailier des Queens Park Rangers, Bright Osayi-Samuel (22 ans). Le quotidien flamand affirme aussi que Dennis et Diatta resteront, quant à eux, en Venise du Nord au moins jusqu'à la finale de la Coupe de Belgique, prévue le 1er août.

- Eupen ramène Benoît Poulain en Belgique. Les Pandas ont annoncé l’arrivée de Benoît Poulain. Le Français, 32 ans, était sans club depuis la rupture de son contrat à Kayserispor en janvier. Le défenseur, qui a signé un accord pour deux saisons, a été présenté à la presse samedi.

- Heracles officialise l’arrivée de Noah Fadiga en provenance de Bruges. Le latéral, 20 ans, a signé un bail de trois ans avec le club néerlandais. Noah Fadiga, fils de l’ex-international sénégalais Khalilou Fadiga, avait été prêté à Volendam la saison dernière.

© D.R.



- Dean Henderson, dans le viseur de Chelsea. Le gardien de 23 ans, actuellement à Sheffield United n'a encaissé que 35 buts cette saison et cela n'a pas échappé aux Londoniens, qui souhaiteraient se débarrasser de Kepa.

- Watford se sépare de son coach. Nigel Pearson aura duré sept mois à la tête des Hornets. Il est remplacé par son adjoint Hayden Mullins.

- Les Gunners pourraient retenir Aubameyang.... s'ils remportent la FA Cup. Le Mirror affirme que le club du nord de Londres pourrait garder ses cadres en cas de victoire finale face à Chelsea en FA Cup, synonyme de qualification pour l'Europa League. Le Gabonais est notamment suivi par Le FC Barcelone et l'Inter.

© D.R.



- Unai Emery retrouve de l'emploi. L'ancien entraîneur de Séville, du PSG et d'Arsenal revient en Liga, où il s'engagera du côté de Villareal, d'après Marca.

- L'Espanyol tient son coach pour la saison prochaine. Vicente Moreno sera chargé de faire remonter le club catalan en première division, après avoir été relégué cette année.

© D.R.



- Osimhen à Naples, une question d'heures. L'attaquant a passé sa visite médicale sans inconvénient ce samedi, selon l'Equipe. Le montant de l'opération est estimé à 81 millions d'euros. L'ancien carolo quitte le LOSC après une saison.

© D.R.



- Balerdi n'est pas encore marseillais. C'est en tout cas ce qu'a affirmé André Villas-Boas dans une interview accordée à La Provence "Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente.".

- Deux gros d'Europe pistent Douglas Costa. L'attaquant turinois de 29 ans serait dans le viseur du PSG et de Manchester City, selon Tuttosport.

- Mario Götze en Ligue 1 ? Bild affirme que le champion du monde, libre depuis mai dernier après son passage à Dortmund, intéresse Monaco et son nouveau coach Niko Kovac.