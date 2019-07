Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.







Les infos de ce samedi

- 10h40: "Mon futur n'est pas entre mes mains", a déclaré. L'attaquant mexicain pourrait quitter West Ham cet été mais ne semble pas avoir son mot à dire dans les discussions...- 10h10: Le Corriere dello Sport annonce que l'AS Rome serait sur le point de débaucher(Juventus) en proposant un salaire annuel de 4,5 millions d'euros à l'attaquant argentin. Pour rappel, le bourreau des Diables au Mondial 2014 était prêté à Chelsea la saison dernière.- 10h00: La Gazzetta dello Sport annonce que le Milan AC souhaite s'offrir(Atlético Madrid). Une proposition de 40 millions d'euros serait à l'étude pour l'attaquant.- 9h45:pourrait-il quitter le PSG pour une autre destination que le Barça ? La réponse est clair pour le quotidien Sport: non ! Le PSG aurait pourtant préféré le céder à un autre club européen que les Catalans, au vu du passif entre les deux équipes. De son côté, le Mundo Deportivo annonce que le Barça ne veut pas dépenser d'argent dans l'affaire mais simplement réaliser un échange de joueurs...- 9h30: Le Parisien annonce que le PSG suit égalementetpour venir concurrencer Meunier au poste de back droit. Comme nous l'expliquions dans le journal du mercato de ce vendredi, c'est surtout l'Algérien qui évolue à Nice qui est en pole position...- 9h:ne quittera pas la Juve cet été malgré un intérêt... du PSG, selon Le Parisien et L'Equipe. Le champion de France continue à galérer dans le chantier du recrutement d'un médian défensif...- 8h50: Alors que Kara est proche de s’engager à Al Sailiya au Qatar, le RSCA a décidé de ne pas donner de contrat à, trop exigeant financièrement par rapport à son âge et sa fragilité. La direction préfère se pencher sur d’autres profils pour renforcer le compartiment offensif. Le Congolais(19 ans) est notamment suivi. Meilleur buteur du championnat congolais et de la Ligue des Champions avec le TP Mazembe, il pourrait suivre Elia et Zola, qui doivent effectuer un test au Sporting. Leur arrivée tarde à cause des visas et des nombreux agents qui tentent de se greffer au deal. Muleka est aussi suivi par Genk, l’Antwerp et le Standard, qui aimerait l’inviter à un test.- 8h50:a signé un nouveau contrat avec le Standard.