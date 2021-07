Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R.

- Seraing accueille un nouveau produit du centre de formation de Metz, découvrez ici de qui il s'agit.

- Ognjen Vranjes, 31 ans, n'est plus un joueur d'Anderlecht. Le défenseur bosnien s'est officiellement engagé avec l'AEK Athènes. C'est son troisième passage dans le club grec.

- Selon Het Nieuwsblad, il y aurait de réelles chances pour que Sébastien Dewaest, 30 ans, passe à l'OHL. Le défenseur central ne fait plus partie de l'équipe A et il revient de six mois de prêt à Toulouse.

- Paul Onuachu devrait quitter le Racing Genk cet été affirme Het Nieuwsblad. C'est pourquoi les Limbourgeois chercheraient depuis longtemps un remplaçant et Genk montrerait de l'intérêt pour Iké Ugbo. Le club néerlandophone aurait un accord personnel avec l'attaquant de Chelsea, prêté la saison dernière au Cercle.

- Le risque de voir partir Arthur Theate d'Ostende cette saison est de plus en plus grand nous rapporte Het Nieuwsblad. Bologne se montrerait insistant d'autant plus qu'un club allemand aimerait engager le jeune joueur, qui ne serait pas contre une prolongation au KVO.

© D.R.

- Sky Sports nous informe que l'ailier du Bayer Leverkusendevrait subir un examen médical à Everton aujourd'hui. Le club anglais devrait débourser un peu plus d'un 1,5 millions d'euros pour le joueur.

© D.R.

a rejoint officiellement Arsenal. Découvrez ici tous les détails.

- L'officialisation du transfert de Jadon Sancho à Manchester United devrait bientôt se faire selon la presse anglaise. ManU devrait débourser 85 millions d'euros pour le jeune joueur du Borussia Dortmund.

- Tottenham serait sur le point de finaliser un accord de prêt avec l'Atalanta pour le gardien Pierluigi Gollini d'après Sky Sports.

© D.R.

serait placé sur la liste des transferts selon. Plus d'infos ici

- C'est officiel, Brahim Diaz est de nouveau prêté par le Real Madrid. Le joueur retourne à l'AC Milan.

- Le FC Barcelone voudrait se séparer de plusieurs joueurs dont l'attaquant Martin Braithwaite. Selon Marca, le Danois serait dans les petits papiers de West Ham et Wolverhampton Wanderers.

© D.R.

- Selon le, le PSG souhaiterait attirerde Liverpool. Le joueur anglais est sous contrat avec les Reds jusqu'en 2023. Le club anglais tenterait de prolonger le contrat d'Henderson mais il n'y a pour le moment pas d'accord. L'Atlético serait également intéressé par le profil du joueur.

- Interrogé par RMC Sport, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a fait le point sur l'avenir d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain pourrait bien quitter le club breton durant le mercato d'été: "Tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour la prolongation."

- D'après les infos de L'Equipe, le PSG rêverait toujours d'attirer Paul Pogba. Les négociations se poursuivraient entre le directeur sportif de Paris et l'agent du joueur. ManU pourrait envisager de vendre le Français pour un montant proche des 50 millions d'euros.

© D.R.

nous informe que la Juventus négocierait toujours pour. De nouveaux contacts seraient attendus avec Sassuolo. Le club de Locatelli a déjà refusé une offre de la Juventus qui souhaitait un prêt de deux ans avec obligation conditionnelle, pour un montant d'environ 30 millions. Sassuolo en demanderait 40.

- Bologne négocierait en ce moment avec Marko Arnautovic d'après les infos de Sky Italia. Le média italien affirme qu'on serait encore très loin d'un accord entre toutes les parties.

- La Sampdoria aurait dans le viseur Patrick Cutrone, de Wolverhampton selon Sky Italia. Mais avant que le joueur ne devienne une cible concrète, le club italien devrait se séparer d'un élément offensif.

© D.R.

pourrait bien revenir à Feyenoord si l'on en croit. Venise et Salernitana auraient également contacté le joueur, tous deux à la recherche d'un attaquant expérimenté capable de marquer des buts.