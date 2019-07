Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.







Les infos de ce samedi

- 20h27 : Waasland-Beveren a annoncé via son site l'arrivée d'Andreas Wiegel, 27 ans, du MSV Duisbourg (D2 allemande). Le latéral allemand a signé un bail de trois saisons.

Wiegel est le quatrième transferts entrant des Waeslandiens. Formé à Schalke 04, il n'a jamais eu sa chance en équipe A. Il est arrivé au MSV Duisbourg en 2015. Après un très bref passage dans l'équipe B (3 matches), il a rejoint la première. Il a disputé 82 matches et inscrit 5 buts.

- 19h25: Naples s'apprête à voir filer James Rodriguez sous son né, le Colombien étant cité à l'Atlético. Lozano (PSV), Icardi (Inter) et Pépé (Lille) font office de plan B.



- 19h: Sarr (Rennes) serait sur le point de rejoindre Watford pour environ 30 millions d'euros.



- 18h25: C'est officiel, Kara quitte Anderlecht pour le Qatar. Plus d'informations ici

- 17h45: Adil Rami devrait quitter l'Olympique de Marseille, cet été, pour rejoindre la Turquie, selon L'Equipe, où il pourrait être prêté...

- 17h20: La presse italienne n'est pas d'accord avec la presse française au sujet de! Selon elle, le Bleu pourrait quitter la Juve contre un chèque allant de 25 à 30 millions d'euros. Pas de quoi refroidir le PSG, qui est toutefois sur le point de signer Gueye pour renforcer son entrejeu.- 16h10: L'Equipe persiste et signe:va quitter Everton pour le PSG dans les prochains jours. Les Parisiens payeront environ 30 millions d'euros pour recruter l'ancien lillois aux trois poumons.- 15h50:pourrait faire son retour au Barça, en tant que directeur de la Masia, le centre de formation du club, selon le quotidien Sport.- 15h:devrait finalement rester au Bayern Munich cet été. Niko Kovac l'aurait assuré d'un certain temps de jeu...- 14h40: Sarri, le nouveau coach de la Juve, n'a pas souhaité évoquer la situation de... de quoi donner du grain à moudre à ceux qui l'envoient à la Vieille Dame, alors que le Real est aussi sur le coup.- 13h55:est proche de s'engager avec l'AS Monaco selon Skysports, après un an de prêt au FC Séville. Le Milan AC espère toucher 55 millions d'euros dans la transaction.- 12h15: selon le quotidien espagnol AS,pourrait rejoindre l'Atlético Madrid après avoir été cité au Real. Tottenham espère toutefois récupérer 60 millions pour le Danois.- 11h45: ManU a rejeté une offre de 60 millions d'euros de l'Inter Milan pour, selon Skysports, toujours bien informé ! Les Anglais espèrent toucher 20 millions de plus pour le Diable rouge...- 11h10: L'Equipe assure qu'un accord est proche entre Everton et le PSG pour. L'affaire pourrait être bouclée dès lundi...- 10h40: "Mon futur n'est pas entre mes mains", a déclaré. L'attaquant mexicain pourrait quitter West Ham cet été mais ne semble pas avoir son mot à dire dans les discussions...- 10h10: Le Corriere dello Sport annonce que l'AS Rome serait sur le point de débaucher(Juventus) en proposant un salaire annuel de 4,5 millions d'euros à l'attaquant argentin. Pour rappel, le bourreau des Diables au Mondial 2014 était prêté à Chelsea la saison dernière.- 10h00: La Gazzetta dello Sport annonce que le Milan AC souhaite s'offrir(Atlético Madrid). Une proposition de 40 millions d'euros serait à l'étude pour l'attaquant.- 9h45:pourrait-il quitter le PSG pour une autre destination que le Barça ? La réponse est clair pour le quotidien Sport: non ! Le PSG aurait pourtant préféré le céder à un autre club européen que les Catalans, au vu du passif entre les deux équipes. De son côté, le Mundo Deportivo annonce que le Barça ne veut pas dépenser d'argent dans l'affaire mais simplement réaliser un échange de joueurs...- 9h30: Le Parisien annonce que le PSG suit égalementetpour venir concurrencer Meunier au poste de back droit. Comme nous l'expliquions dans le journal du mercato de ce vendredi, c'est surtout l'Algérien qui évolue à Nice qui est en pole position...- 9h:ne quittera pas la Juve cet été malgré un intérêt... du PSG, selon Le Parisien et L'Equipe. Le champion de France continue à galérer dans le chantier du recrutement d'un médian défensif...- 8h50: Alors que Kara est proche de s’engager à Al Sailiya au Qatar, le RSCA a décidé de ne pas donner de contrat à, trop exigeant financièrement par rapport à son âge et sa fragilité. La direction préfère se pencher sur d’autres profils pour renforcer le compartiment offensif. Le Congolais(19 ans) est notamment suivi. Meilleur buteur du championnat congolais et de la Ligue des Champions avec le TP Mazembe, il pourrait suivre Elia et Zola, qui doivent effectuer un test au Sporting. Leur arrivée tarde à cause des visas et des nombreux agents qui tentent de se greffer au deal. Muleka est aussi suivi par Genk, l’Antwerp et le Standard, qui aimerait l’inviter à un test.- 8h50:a signé un nouveau contrat avec le Standard.