© D.R. - Mouscron est à la recherche de joueurs "belges". Les Hurlus manquent cruellement d’éléments connaissant le championnat. Plus d'informations ici. Néanmoins, ils ont déjà réussi à attirer Robbe Quirynen, les détails de la transaction ici.

- Courtrai a engagé un nouveau défenseur à savoir Trent Sainsbury. Cet Australien âgé de 28 ans est notamment passé par l'Inter Milan et le PSV.

- Lukas Nmecha, le nouvel attaquant d’Anderlecht, est arrivé. Plus d'infos ici.

- Karim Belhocine à Gand ? La réponse de Charleroi ici.

- Deinze continue son recrutement avec l'arrivée Gohi Bi Cyriac et de Dylan De Belder. Le club ne cache pas sa volonté de monter en Pro League le plus rapidement possible.

- OHL se renforce avec l'arrivée de Kristiyan Malinov en provenance du CSKA Sofia en Bulgarie.

© D.R. - Simon Terodd quitte Cologne et rejoindra bientôt Hambourg pour une saison.



- Nuri Sahin quitte l'Allemagne pour rejoindre la Turquie. Libre de tout contrat au Werder Brême, il s'est engagé avec le club d'Antalyaspor.

© D.R. - Sky annonce ce matin qu'Aaron Ramsdale quitterait Bournemouth pour rejoindre Sheffield United.

- D'après la Gazetta dello Sport, Emerson Palmieri devrait quitter l'Angleterre et Chelsea pour rejoindre l'Italie et l'Inter. Le média italien avance même qu'un accord aurait été trouvé entre les deux clubs.

© D.R. - Jason revient à Valence après la fin de son prêt à Getafe. Le joueur devrait être prêté une nouvelle fois.



- Le Real Betis Séville laisse parti Javi Garcia. Le joueur espagnol de 33 ans rejoint Boavista au Portugal.

- Pepe Reina serait proche de s'engager avec Valence selon Marca.

- Ronald Koeman aurait déjà donné, à Barcelone, trois noms de joueurs qu'il aimerait recruter. Il s'agirait de Lautaro Martinez, Eric Garcia et Donny Van de Beek selon AS.

© D.R. - Lennart Czyborra rejoindrait Cagliari selon Sky Italia. Le joueur aurait déjà quitté l'Atalanta.



- La Genoa ciblerait Rincon et Adam Masina si l'on en croit les informations de Sky Italia.

- L'Atalanta négocierait avec le Lokomotiv Moscou pour le transfert d'Aleksey Miranchuk d'après les sources italiennes de Sky.

© D.R. - Rennes aurait dans le viseur l'attaquant algérien, Islam Slimani. Le club breton souhaiterait se renforcer en vue de la Coupe d'Europe.



- Selon L'Equipe, Matteo et Lisandru Tramoni devraient quitter l'AC Ajaccio afin de rejoindre Cagliari.

- Metz serait en train de négocier avec l'Udinese pour le transfert de Nicholas Opoku, c'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien L'Equipe.

- D'après RMC, Thiago Silva aurait trouvé un nouvel employeur. Le Brésilien quittera le PSG et pourrait bien rebondir en Italie à la Fiorentina.

© D.R. - Diego Perotti pourrait quitter l'AS Rome selon Sky Italia. Le joueur serait proche d'un départ pour Fenerbahçe.



- L'ancien joueur de l'Inter, Eder, aimerait quitter la Chine et revenir en Italie. Le joueur souhaiterait rejoindre la Fiorentina. une information partagée par la Gazetta dello Sport.