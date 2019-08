Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Le transfert d'Uche Agbo à Gand a capoté ! En effet, le milieu du Standard de Liège n'a pas réussi à passer l'épreuve des tests physiques. Il devait signer chez les Buffalos pour les quatre prochaines saisons.



- C'est fait ! Le virevoltant Faïz Selemani est un joueur de Courtrai pour les trois prochaines saisons. Cependant, l'Union Saint-Gilloise ne l'entend pas de cette oreille et conteste la procédure de transaction auprès de la Pro League, l'URBSFA et la FIFA. Plus d'infos ici. Lundi soir, les Kerels ont également enregistré l'arrivée d'un portier slovaque en provenance de Lille, Adam Jakubech.

-Drazen Brncic a été remercié par le RWDM. Les Molenbeekois ont annoncé qu'ils se séparaient de leur entraineur juste après leur élimination en Coupe de Belgique face à Dessel. Arrivé en novembre 2016, Brncic avait pourtant décroché deux titres de champion d'affilée (D3 et D2 amateurs). "Ce n'est pas directement lié à l'élimination en Coupe. Disons que c'est la continuité d'une spirale négative survenue depuis fin avril. Le groupe a besoin d'un souffle nouveau", se défend Thierry Dailly, président du RWDM. Albert Cartier est pressenti pour le remplacer et pourrait amener dans ses valises Julien Gorius.

© D.R. - Le défenseur anglais George Baldock a prolongé son contrat avec Sheffield United, néo-promu en Premier League, jusqu'en 2022.



- Malgré la fermeture du mercato anglais, Newcastle est parvenu à signer Ludwig Francillette qui était jusqu'alors en test chez les Magpies. Le défenseur de 20 ans va intégrer le noyau des espoirs.

- Ole Gunnar Solksjaer tente d'éclaircir la brume entourant Alexis Sanchez. L'ailier chilien est plus que jamais proche d'un transfert à l'Inter Milan (sous forme de prêt avec option d'achat), ce qui le rapprocherait de son grand ami Romelu Lukaku. "Il reste quelques jours avant la fin de la période des transferts et il y a une chance. Certains clubs ont manifesté leur intérêt pour Alexis, donc on verra ce qu'il en est. Je ne peux pas vous en dire plus que ça", a déclaré l'entraineur norvégien des Red Devils après le nul face aux Wolves lundi soir.

© D.R. - Le Barça tiendrait-il la solution miracle pour faire revenir Neymar ? Bryan Swanson, journaliste pour SkySports estime que le Barça devrait soumettre une offre de prêt au PSG avec une obligation d'achat. Une information confirmée par le journal L'Equipe même si les montants d'une telle transaction n'ont pas été divulgués. L'horloge tourne...



- Nelson Semedo dément la rumeur l'envoyant au PSG. Alors que le Mundo Deportivo l'incluait comme monnaie d'échange dans le dossier rocambolesque du retour de Neymar en Catalogne, le principal intéressé a crié aux "fake news" sur Instagram.

© D.R. - Franck Ribéry est tout proche de rebondir en Série A. Après d'illustres années en Bavière, l'ailier français flirte désormais avec la Fiorentina. Sky Italia évoque un contrat de deux ans assorti d'un salaire de 4 millions d'euros annuels. Ribéry est intéressé par la Toscane mais des clubs russes ou arabes restent à l'affût de la bonne affaire.



- La Juventus prête Luca Pelligrini à Cagliari pour lui assurer du temps de jeu. Le latéral gauche de 20 ans reste en Sardaigne pour une saison supplémentaire. La Vieille Dame l'avait arraché à la Roma cet été.

- L'ASSE s'est trouvé son nouvel avant-centre. Les Verts ont officialisé la venue de Jérémie Porson-Clémenté pour les deux prochaines saisons. Le joueur de 21 ans avait été libéré de son contrat le liant à Montpellier en juin dernier. Dans un premier temps, il devrait évoluer avec l'équipe réserve de Saint-Etienne.

© D.R. - Alfred Gomis signe à Dijon. Le gardien international sénégalais arrive en provenance de la SPAL pour les quatre prochaines saisons. La somme déboursée est estimée à moins d'un million d'euros.



- Tout l'hexagone en pince pour un futur grand. Depuis sa prestation XXL contre le PSG, Eduardo Camavinga enflamme les rumeurs et les spéculations partout en Europe. L'Equipe et Eurosport citent le Real Madrid, le Barça, Arsenal, Tottenham, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund se bousculant au portillon du gamin de 16 ans. Rennes espère pouvoir profiter un peu de son joyau et la position d'Olivier Létang, president du club breton, est on ne peut plus claire : Camavinga n'est pas à vendre.

- Le PSG fonce sur Donnarumma. Depuis le retour de Buffon à sa Juve de toujours, les Parisiens se cherchent activement un nouveau gardien numéro 1, voire un concurrent solide pour Alphonse Aréola. Le jeune gardien de l'AC Milan et de la Squadra Azzurra a le profil idéal. D'après les médias transalpins, Donnarumma n'est pas enclin à un départ mais en cas de grosse somme, le club lombard pourrait accepter de lâcher son portier.

- Du mouvement dans l'air sur le Rocher ! Bien que la piste menant vers Icardi semble embourbée à jamais, les Monégasques planchent sur leurs plans de secours. France Football explique que Mounir Chouiar, jeune ailier lensois, devrait rejoindre le club contre 7 millions d'euros. L'ASM a également dans le collimateur Mario Lemina, le milieu de terrain de Southampton et Daniele Rugani, le jeune défenseur de la Juve. Rien que ça.

© D.R. - Augsburg s'offre le vétéran Stephan Lichtsteiner. Le latéral de 35 ans signe libre de tout contrat, libéré par Arsenal en juin dernier. Le Suisse est apparu à 14 reprises en Premier League sous les couleurs des Gunners.