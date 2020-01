Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos:

Les infos du matin:

© D.R. - Grosse déception chez les Rouches. Dimitri Lavalée quittera le navire en fin de saison... Le défenseur a choisi Mayence. Plus d'infos ici.



- Ce n'est pas le seul Rouche a quitter le navire. Le capitaine Paul José Mpoku a choisi la même voie... Pour en savoir plus.

- Anderlecht renfloue un peu ses caisses. Le milieu de terrain Sven Kums a signé un contrat définitif hier soir. Le club empoche 2.5 millions d'euros.

- Didillon pourrait lui partir à Genk... Pour plus d'infos, c'est ici !

- L'agent de Hans Vanaken, Evert Maeschalck de SportPlus, s'est exprimé à propos du match XXL de son poulain face à Anderlecht. Il a même glissé un petit mot sur un éventuel futur transfert. "Je venais d'avoir un club allemand et anglais au téléphone et ils ont tous les deux commencé à parler de cette volée (NDLR sur le premier but face au RSCA). Je ne sais pas si cela aura un impact immédiat sur un transfert. Mais le fait est que les clubs étrangers ont vu sa volée..." rapporte HLN. Suffisant pour parler d'un transfert en fin de championnat? Cela pourrait être la dernière chance pour l'élégant milieu de 27 ans qui a été récompensé la semaine dernière de son second Soulier d'Or d'affilé.

© D.R. - "C'est un grand joueur" Franck Lampard s'est montré très élogieux en conférence de presse à propos d'Edinson Cavani. "J'ai joué contre lui et j'ai toujours aimé sa mentalité et son attitude, et évidemment ses statistiques de buts parlent d'elles-mêmes. Je ne suis pas absolument au courant de la situation de Cavani, donc nous verrons bien" La situation du l'Uruguayen a évolué depuis que Leonardo a publiquement avoué les envies de départ du meilleur buteur de l'histoire du PSG.

- Manchester United veut absolument se renforcer après la blessure de Rashford pour plusieurs semaines. Selon Manchester Evening News, les dirigeants auraient formulé une offre de plus de 45 millions d'euros à Lyon pour Moussa Dembele. L'attaquant français ne dispose pas d'un bon de sortie de ses dirigeants qui veulent absolument se qualifier pour la Champions League.

- Zaha aurait déclaré à ses dirigeants qu'il voulait bien rester à Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison. Aucun club n'aurait voulu mettre les 80 millions d'euros réclamés par les dirigeants anglais selon le Daily Mail.

© D.R. - Mundo Deportivo annonce que le Barça part à la chasse pour un attaquant de pointe. Et le club aurait jeté son dévolu sur l'attaquant d'Arsenal Aubameyang. Le club Londonien patauge en championnat et le Gabonais aimerait rejouer la Champions League. Auteur de 57 buts en 91 matchs avec Arsenal depuis janvier 2018, il viendrait récupérer le poste de numéro neuf de Luis Suarez. Ce n'est pas la seule piste privilégiée par le Barça (voir plus bas).



© D.R. - Werner ne fera pas de vieux os à Leipzig. Avec des statistiques exceptionnelles (18 matchs et 20 buts en Bundesliga), l'attaquant allemand est forcément convoité. Sport annonce que le FC Barcelone serait sur ses traces. L'objectif serait de prendre la place de Luis Suarez à terme.



- Jérôme Boateng restera-t-il au Bayern Munich? Le défenseur est en totale perte de vitesse en Bavière. Arsenal, qui n'a pas son pareil pour récupérer ce type de joueurs, serait sur ses traces selon le Daily Star. Le journal annonce que les Gunners espèrent se faire prêter l'ex-international allemand mais il serait considéré comme une option à court terme. Le joueur est sous contrat au Bayern jusqu'en 2021.

© D.R. - Pietro Ausilio, le directeur sportif de l'Inter a annoncé avoir émis une offre de transfert pour Christian Eriksen de Tottenham. Il a déclaré pour Sky Sports Italia: "Nous venons de formuler une offre officielle à Tottenham pour signer Christian Eriksen et maintenant nous attendons. Beaucoup de clubs sont intéressés mais nous sommes confiants à essayer de faire venir un top joueur comme Eriksen." Ce transfert est évoqué depuis le tout début de l'ouverture du mercato.

- La Gazzetta dello Sport annonce que le Barça et Manchester City seraient venus aux renseignements pour Alessandro Bastoni de l'Inter Milan. Les deux clubs se seraient fait refouler par les dirigeants intéristes.

© D.R. - L'Equipe annonce que le Herta Berlin fait le forcing pour acheter Lucas Tousart. Leur nouvelle offre avoisine les 25 millions d'euros pour le milieu de terrain de 22 ans. L'OL espère obtenir 30 à 35 millions précise le journal. Les Gones ne devraient pas pouvoir tenir bien longtemps face à de telles sommes...



- Christophe Galtier ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour son milieu défensif Boukary Dramé. Alors que son poulain annonçait qu'il voulait rester dans le nord de la France à tout prix, son entraîneur a déclaré: "J’avais eu un échange avec Bouba, comme avec d’autres, car en ce moment on parle souvent de lui. Je voulais savoir quel était son sentiment, comment il voyait les choses. Il m’a dit ce qu’il a dit à la presse. Après il y a la réalité du 20 janvier, et celle du 29, du 30 ou du 31 janvier. Je ne suis pas naïf. C’est un garçon sincère, structuré sur le plan cérébral, avec des objectifs très hauts. Je ne sais pas les discussions qu’il a avec son conseiller (...) J’ai fait remonter ce qu’il m’avait dit à ma direction. Il peut se présenter dans 8 jours des offres d’un autre niveau. Aujourd’hui, quand on lit L’Equipe, il y a la position de Bouba. Dans un mercato d’hiver, il peut se passer beaucoup de choses."

- Moreno ne ferme pas la porte pour Islam Slimani. Auteur de 7 buts et autant de passes décisives, l'attaquant s'est relancé sur le Rocher. Pourtant, son nouvel entraîneur espagnol ne ferme pas la porte à un départ. Pour Nice-Matin, il a déclaré: "On est en période de mercato, comme pour chaque joueur, Slimani peut rester ou partir. Tout est possible. J’ai lu beaucoup de choses sur Slimani, il faut voir ce qu’il en est."