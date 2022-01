Le fil infos

Les infos du matin

va mettre un terme à carrière de footballeur! Plus d'infos ici.

- Puertas en route vers l'Union. Plus d'infos ici.

- Découvrez en plus sur la nouvelle recrue du FC Bruges, Tajon Buchanan. Cliquez ici.

pourrait quitter les Spurs direction le PSG. L'Equipe rapporte que même si le dossier est complexe, le joueur aimerait rallier le Camp des Loges.

- Bonne nouvelle pour les Spurs. Hugo Lloris, qui arrivait en fin de contrat du côté de Tottenham, a prolongé jusqu'en 2024.

- Newcastle va encore insister pour le transfert de Diego Carlos dans les prochaines heures selon Fabrizio Romano. Séville va avoir du mal à résister comme elle l'avait fait pour Koundé à Chelsea durant le mercato d'été.

met fin aux rumeurs et répond sur le terrain. Plus d'infos ici.

- Xavi confirme que Dembélé peut s'en aller: "Dembélé est un joueur important mais c'est une décision du club. Je ne pense pas que son absence a joué un rôle ce soir." Pour rappel le Barça a été éliminé en Copa del Rey sur le terrain de Bilbao 3-2.

- Selon Bild, le Bayern aimerait savoir très rapidement siprolongera ou pas en Bavière. Le contrat du Polonais arrivera à son terme en juin 2023 et le Bayern ne le laissera pas partir gratuitement. C'est donc une prolongation ou un départ cet été pour le redoutable numéro 9. Si le joueur ne prolonge pas, les dirigeants aimeraient se mettre le plus rapidement possible à la recherche de son successeur.

- Selon Sky Sport Italia, la Juventus voulait recruterdurant le mercato. Le PSG était d'accord en échange de Kean mais le deal ne se fera pas.

- Il ne reste plus que 6 mois de contrat à l'Ivoirien Franck Kessié du côté de l'AC Milan. Le milieu devrait dès lors vraisemblablement partir (à Tottenham ?) et selon plusieurs journalistes italiens, son remplaçant pourrait-être Renato Sanches. Le Portugais évolue au LOSC.

a signé du côté des Verts de Saint-Etienne. L'ancien défenseur du Standard était sans club depuis la fin de son aventure à Valence l'été dernier.

- Sardar Azmoun ne rejoindra pas l'OL cet hiver selon les informations de RMC Sport. Le joueur arrivera en fin de contrat dans 6 mois et sera alors libre de signer où il veut.

- Selon Bild Sport, le très célèbre agent Mino Raiola a été placé en soins intensifs.