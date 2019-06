De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.



A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

© D.R. - Karim Belhocine serait tout proche de Charleroi. Toutes les infos ici .



- Alors qu’ Ognjen Vranjes et que Dennis Appiah sont arrivés, respectivement, à Athènes et Nantes jeudi, d’autres Anderlechtois cherchent toujours une porte de sortie rapide. C’est le cas de Kara Mbodji . Conscient qu’il aurait du mal à avoir du temps de jeu avec un nouveau concurrent qui s’appelle Vincent Kompany, le défenseur sénégalais aimerait s’en aller. Toutes les infos ici .

- Le RSCA a confirmé que Craig Bellamy (39 ans) serait bien son nouvel entraîneur des U21. Ancienne star de Premier League (Liverpool et ManCity), le Gallois travaillait avec les jeunes de Cardiff City.

- Barré dans la hiérarchie des gardiens à Charleroi, Valentin Baume va quitter le Pays noir pour rejoindre le RWDM (D1 amateurs) sous la forme d’un prêt d’un an.

- Le milieu de terrain offensif Nils Schouterden a prolongé d’un an son contrat à Eupen, jusqu’en 2020, avec option pour une année supplémentaire.

- Genk a recruté un jeune talent du football suédois, Benjamin Nygren , 17 ans. Cet attaquant a signé un contrat jusqu’en 2024.

- Vingt et un joueurs, dont les trois nouveaux, Reuben Yem (AS Trencin), Alessio Castro Montes (AS Eupen) et Jan Van den Bergh (Beerschot), étaient présents au premier entraînement.

© D.R. - Liverpool voudrait garder Divock Origi. Les Reds seraient prêts à perdre gratuitement le Belge l'été prochain si aucun renouvellement de contrat n'est effectué d'ici là.

© D.R. - Le PSG piste le grand espoir transalpin Brescia Sandro Tonali ainsi que Romain Milinkovic-Savic. L'idée avec le premier cité serait de faire un coup à la Verratti, soit révéler une pépite tout droit sortie de Serie B.

© D.R. - L'Inter et Romelu Lukaku seraient tombés d'accord. En cas de transfert, la Gazzatta dello Sport annonce que le Belge devrait toucher entre 6 et 6,5 millions d'euros par an. Toutes les infos ici.



- L'AC Milan se penche sur les cas de Dani Ceballos et d'Isco . Les dirigeants de l'AC seraient à Madrid pour négocier ces deux dossiers.

- La Juve et Rabiot seraient proches d'un accord.

© D.R. - Martin Ödegaard pourrait quitter le Vitesse Arnhem pour le Bayer Leverkusen.

© D.R. - La presse espagnole annonce que le Real Madrid aurait l'intention de faire signer le Français Kylian Mbappé à l'aube de l'été 2020. D'ici là, le joueur devrait poursuivre au PSG.

- Raùl devient entraîneur principal de la Castilla pour la saison 2019-2020.

- Selon la presse catalane, le Real Madrid aurait soumis une offre de 130 millions d'euros au PSG à quoi s'ajouterait James Rodriguez ou Gareth Bale , pour s'offrir Neymar .

- Le FC Barcelone recrute gratuitement le néerlandais Mike van Beijnen. Le jeune joueur de 20 ans a dorénavant une clause de départ portée à 100 millions d'euros. Le joueur rejoindra d'abord l'équipe B.