Le fil infos:

- 13h00: Du beau monde pour Leon Bailey. Le Daily Mail annonce que l'ailier de Leverkusen pourrait débarquer à Aston Villa pour 35 millions d'euros. L'an dernier, l'ancien genkois avait inscrit 15 goals et délivré 11 assists pour le Bayer l'an dernier. Everton serait aussi sur les traces du Jamaicain.

- 12h30: Mamadou Sakho bientôt de retour à Montpellier. Neuf ans après son départ du PSG pour Liverpool, il devrait retrouver la France. Alors que son contrat s'est terminé avec Crystal Palace, il peut s'engager libre dans le club de son choix annonce Eurosport.

- 12h20: Schalke 04 tente la reconstruction. Deux joueurs viennent de signer pour le club relégué en D2. Le gardien Martin Fraisel, qui arrive libre d'ADO Den Haag (Eredivisie) pour une saison et le milieu de terrain Dominick Draxler, en provenance de Cologne.

- 12h00: Personne ne veut de Cristiano Ronaldo ! C'est ce qu'affirme le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Le PSG aurait jeté l'éponge à cause de la crise Covid et de son mirobolant salaire. L'attaquant portugais devrait donc rester encore du côté de Turin qui, pourtant, était vendeur. Seul un possible départ de Kylian Mbappé vers Madrid, ce qui ne semble pas se faire pour ce mercato, pourrait éventuellement faire bouger les lignes.

- 11h46: Ce mardi, plusieurs médias affirmaient que Griezmann allait être échangé avec Dybala. Une rumeur tuée dans l'oeuf par la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.

- 11h30: Les Brugeois vont de nouveau faire une très belle opération financière avec Kossounou. Plus d'informations ici.

- 11h22: Le Standard officialise un nouveau transfert. Plus d'infos à suivre...

- 11h06: Le prix de Paul Pogba est connu: 50 millions. C'est ce que pense le Daily Mail ce matin. Le PSG est dans la course pour faire rapatrier le milieu en France. Pour réunir cette somme, les Franciliens vont devoir vendre des joueurs. Le journal précise qu'aucune offre officielle n'est arrivée sur la table des dirigeants des Red Devils.

- 11h02: Le RSCA a trouvé le successeur de Sambi Lokonga. Plus d'infos à suivre...

- 11h00: Demarai Gray va retrouver l'Angleterre. Parti à Leverkusen en janvier dernier pour 2 millions en provenance de Leicester, l'ailier est sur le point de signer à Everton. C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano, le journaliste de Sky Italy. L'Anglais de 25 ans devrait parapher un contrat jusqu'en 2024 et devrait coûter 2 millions d'euros.

- 10h45: Le coach de Lyon s'exprime sur son mercato. "Il n’y a que sept clubs environ dans le monde, dont le Real Madrid, Manchester City qui ne sont pas obligés de vendre des joueurs. S’ils désirent les garder, ils le font. L’Olympique Lyonnais n’est pas dans ce cas. C’est possible qu’il y ait des départs... Depuis le début, j’ai des jeunes, donc je vais regarder avec le staff quels joueurs nous allons retenir" a expliqué Peter Bosz. Les Gones ont perdu Memphis Depay et Melvin Bard depuis le début du mercato. Houssem Aouar pourrait suivre.

- 10h30: Sergio Ramos, Raphaël Varane et... Ferland Mendy? Selon Sport, le Français pourrait aussi partir du Real Madrid. L'ancien latéral lyonnais n'est pas satisfait de son salaire à la Casa Blanca. Il gagne environ 4,5 millions par an et ses émoluments ont été réduits de 10% à cause du covid.

- 10h15: Enorme rebondissement dans le dossier Jack Grealish? Selon The Athletic, Arsenal rêverait de s'offrir le meneur de jeu d'Aston Villa. Cette rumeur a très peu de chances d'aboutir tant la différence entre les Villans et les Gunners est minime. Preuve du déclassement des Londoniens dans le championnat anglais. S'il peut encore prolonger, le seul club à être sur le coup est Manchester City.

- 10h00: "Je n'attends rien d'autre que le triomphe d'Antoine Griezmann à Barcelone. Un autre viendra s'il ne vient pas." Diego Simeone a été clair dans AS, il ne pense pas que Griezmann sera à nouveau un Colchoneros. Le bouillant coach argentin a également avoué qu'il ne voulait pas perdre Saul Niguez. "Il est très important pour l'Atlético car il peut jouer dans un couloir, ailier droit, milieu de terrain. On compte sur lui." De quoi refroidir un éventuel échange entre les deux hommes.