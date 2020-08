Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R. - Kenny Saief retourne en location au Legia Gdansk en Pologne. Le joueur de 26 ans avait déjà été prêté chez les Polonais en janvier dernier.

- Barré par Fall et Gholizadeh, David Henen n’a plus de temps à perdre. Le jeune joueur pourrait quitter Charleroi pour retrouver du temps de jeu. Plus d'infos ici.

- Le fils d'Almani Moreira, Diego Moreira, a officiellement rejoint Benfica. Le joueur sera resté un an sans jouer après avoir refusé un contrat pro au Standard.

- Quand Laszlo Bölöni fait son show lors de sa présentation officielle à Gand. Plus d'infos ici.

- Lukas Nmecha a rejoint Anderlecht, tous les détails ici.

- Le Sporting de Charleroi aurait trouvé un back droit, découvrez ici qui est ciblé par les Carolos.

- Gaëtan Hendrickx n'a pas le temps de jeu espéré et pourrait doucement songer à son avenir en allant voir ailleurs. Néanmoins, le Sporting de Charleroi souhaiterait le garder car il a profil assez intéressant.

© D.R. - Sergio Gomez de nouveau prêté par le Borussia Dortmund au SD Huesca. Le jeune joueur de 19 ans est sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2022.



- Stuttgart engage un jeune joueur de 18 ans. Lilian Egloff a paraphé un contrat avec le club allemand jusqu'en 2024.

- Jadon Sancho devrait finalement rester au Borussia Dortmund selon le Telegraph mais la presse anglaise semble unanime à ce sujet. D'autant plus qu'en Allemagne, le club est persuadé de le garder encore un peu.

© D.R. - Leeds United est clairement à la recherche d'un attaquant. Après Michy Batshuayi, les rumeurs annoncent l'arrivée de Rodrigo, l'attaquant de Valence.



- Izzy Brown est prêté par Chelsea à Sheffield Wednesday en Championship.

- Liverpool pourrait perdre Georginio Wijnaldum. Ronald Koeman souhaiterait attirer le Néerlandais au Barça. Les deux hommes se connaissent très bien car l'un a été sélectionné par l'autre pour défendre les couleurs des Pays-Bas.

© D.R. - Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone ! Plus d'infos ici.

- Si l'on en croit l'information de RAC1, relayée par RMC, le FC Barcelone et Ronald Koeman songeraient à attirer Memphis Depay.

- L'Atlético Madrid tient son nouveau gardien à savoir Ivo Grbic. Le gardien croate évoluait la saison dernière au NK Lokomotiva.

© D.R. - Le joueur de Lille, Gabriel devrait quitter le club français prochainement mais pour s'engager avec qui ? Selon Sky, Arsenal reste le premier choix du joueur mais le PSG et Manchester United devraient bientôt formuler une offre qui pourrait redistribuer toutes les cartes.



- Alaixys Romero vient de s'engager avec Guingamp en Ligue 2, après avoir été libéré de son contrat à Reims, il y a un mois.

- D'après les informations du Courrier Picard, Thomas Monconduit devrait bientôt quitter Amiens pour rejoindre Lorient.

© D.R. - Kevin Bonifazi de la SPAL serait ciblé par plusieurs clubs italiens selon Sky Italia. Le média annonce des intérêts de la Genoa, de Cagliari et de l'Udinese.

- Selon les informations de Sky Italia, la Fiorentina aurait contacté l'agent de Davide Zappacosta. Le joueur est rentré à Londres après avoir été prêté à l'AS Rome par Chelsea.

- L'avenir d'Antonio Conte à l'Inter n'est pas le plus important pour lui. L'entraîneur de Lukaku a déclaré se focaliser d'abord sur la finale de la Ligue Europa avant de rencontrer les dirigeants de l'Inter.

- La Gazetta dello Sport annonce un grand intérêt d'Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus, pour Edin Dzeko.

© D.R. - Joueur à Al-Hilal depuis 2019, Sebastian Giovinco pourrait revenir en Italie. Selon Sky Italia, Monza serait en train de préparer une offre intéressante financièrement pour s'offrir les services de l'Italien.



- Jonathan Klinsmann a rejoint le clubs américain de Los Angeles Galaxy. Il évoluait la saison dernière en Suisse, au FC St-Gallen.

- Avec l'arrivée d'un nouveau gardien à l'Atlético, Antonio Adan a dû trouver un nouveau club et s'est rapidement qu'il s'est engagé avec le Sporting Portugal.