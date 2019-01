Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Anderlecht à une équipe entière à vendre ! Plus d'infos ici.

- Bruges s'intéresserait à Gonçalo Cardoso, un défenseur central de Boavista selon HLN. Il a 18 ans et pourrait entrer en ligne de compte pour l'an prochain. Son transfert coûterait deux millions d'euros. Une autre piste pour Bruges mènerait à Luis Diaz. C'est un ailier colombien droitier qui préfère jouer à gauche pour rentrer sur son pied de prédilection toujours selon le média flamand. Il évolue actuellement à Junior FC.

© D.R. - "J'ai fait le tour en Angleterre mais cela ne veut pas dire que je vais partir", Eden Hazard reste évasif sur son avenir ! Pour plus d'infos, cliquez ici !

- Anthony Martial est proche de signer un nouveau contrat selon ESPN. L'attaquant de 23 ans a marqué 8 buts en 18 matchs de championnat cette saison et son contrat expire en juin 2019.

© D.R. - Après Jadon Sancho, un autre joueur de Manchester City serait prêt à s'engager avec un club de Bundesliga? Rabbi Matondo est un international gallois qui évolue chez les Citizens dans les équipes de jeunes. Selon The Sun, son contrat arrive à son terme à la fin de la saison et le Bayern Munich pourrait faire une offre de 12 millions d'euros. Des informations à prendre avec de la distance lorsqu'elles proviennent du tabloïd anglais. Munich s'intéresse également à une autre pépite anglaise, Callum Hudson-Odoi.

- L'ancien coach du Borussia Dortmund II Jan Siewert est le nouvel entraîneur de Huddersfield. Cela ressemble à une mission suicide pour le jeune allemand de 36 ans qui reprend le dernier de Premier League qui se situe à 11 points du premier non relégable.

© D.R. - L'agent de Luis Alberto s'est exprimé sur l'avenir de son poulain. Suivi par son club formateur, le FC Séville, il a déclaré pour le Corriere dello Sport: "Séville le voulait ? Le club andalou a toujours été très attentif à Luis Alberto. Il est très apprécié chez lui." Son prix ne cesse d'augmenter depuis deux ans car le joueur de la Lazio s'affirme de plus en plus comme une valeur sûre de Serie A.

- C'est confirmé ! La doublure de Luis Suarez se nomme Kevin Prince Boateng ! Une sacrée surprise pour le joueur de Sassuolo qui a déclaré lors de son officialisation: "Je suis très content. Je pense que c’est un grand honneur pour moi d’être ici et une grande opportunité de jouer pour ce club. Tous les enfants qui débutent le football rêvent de jouer dans un club comme le Barça. Le rêve devient réalité. Je veux juste tout donner pour ce club. Tout le monde me connaît, sait comment je joue. Je n’ai pas encore parlé de ça avec le club." Le joueur débarque en prêt avec option d'achat estimée à 8 millions d'euros.

© D.R. - L'attaquant de l'Atalanta Bergame, Duvan Zapata, auteur d'un quadruplé dimanche, ferait l'objet d'une offre de transfert de West Ham. L'objectif serait de remplacer Marko Arnautovic qui est activement convoité par la Chine. Le club londonien proposerait 40 millions d'euros pour le Colombien selon des médias italiens.

© D.R. - La priorité absolue se nomme Allan au milieu pour le PSG ! Le dossier s'annonce compliqué mais pas irréalisable selon la Gazzetta dello Sport. Le média italien pense que 80 millions d'euros suffiseront pour boucler le tranfert. Le Qatar pourrait intervenir pour faciliter les négociations car le PSG n'aurait pas les liquidités suffisantes pour ce mercato. Les émoluments du joueurs s'élèveraient à 6 millions d'euros nets sur 4 ans. Le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, aurait été aperçu ce lundi soir dans un hôtel prestigieux parisien.

- Situation comparable à Rabiot sur la Canebière? Le jeune Boubacar Kamara qui commence à faire son trou en équipe première refuse de prolonger son contrat pour le moment. Les différentes parties ne sont pas d'accord sur un plan sportif car le défenseur espère encore un temps de jeu plus conséquent. De plus, économiquement cela coincerait également. Le joueur réclame beaucoup plus que son salaire actuel de 45.000 euros brut par mois. Kamara rejoindra-t-il Rabiot dans son placard?

- La révélation du championnat Zeki Celik est courtisé ! Le latéral de 21 ans appartient au LOSC, actuel deuxième de Ligue 1. Selon AS, L'Atlético Madrid et l'Olympique Lyonnais pourraient passer à l'action avec une offre s'élevant à 5 millions d'euros.